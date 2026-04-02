Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сандра Велчева-Хънт и Венцислав Великов получиха признание от ФИБА

Сандра Велчева-Хънт и Венцислав Великов получиха признание от ФИБА

  • 2 апр 2026 | 16:22
Сандра Велчева-Хънт и Венцислав Великов получиха признание от ФИБА

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) отправи ново признание към двама представители на България. Сандра Велчева-Хънт и Венцислав Великов ще бъдат част от Световното първенство за жени до 17 години, което ще се проведе в Бърно (Чехия) от 11 до 19 юли, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Сандра Велчева-Хънт е един от четиримата технически делегати, избрани за турнира. Това е поредно признание за генералния мениджър на Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) от страна на ФИБА. През март тя бе един от двамата технически делегати на квалификациите за Световното първенство за жени, които се проведоха в Ухан (Китай).

Венцислав Великов ще бъде сред 30-те съдии, които ще следят за спазване на правилата по време на срещите в Чехия. ФИБА отново се доверява на българския рефер, който през миналия месец имаше наряди по време на квалификациите за шампионата на планетата за жени, които бяха в Ухан.

Общо 16 държави ще бъдат част от шампионата за жени до 17 години в Бърно, сред които Австралия, Канада, Колумбия, Кот д′Ивоар, Чехия, Египет, Германия, Италия, Япония, Латвия, Мексико, Нова Зеландия, Китай, Словения, Испания и САЩ.

Снимка: БФБаскетбол

Следвай ни:

Още от Баскетбол

