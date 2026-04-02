  3. Манол Георгиев: Играхме добре, създадохме много голови положения, но…

  • 2 апр 2026 | 16:15
Локомотив II (Пловдив) се наложи с 2:1 над Асеновец в Асеновград. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Дубълът на Локо (Пловдив) си тръгна с точките от Асеновград

„Не мога да кажа нищо на момчетата, защото те играха добре. Създадохме толкова много положения, колкото може би в предишните няколко мача, взети заедно. Още в 9-ата минута имахме греда след страхотно изпълнение на Атанас Зехиров. След като вкараха гол, имахме още много положения, изравнихме за 1:1, а до края на първото полувреме три пъти можехме да поведем. В една от ситуациите отново уцелихме гредата и така само за едно полувреме се отчетохме с две греди. Ако поне едно от тези положения бе влязло и водехме на полувремето, развоят на мача може би щеше да бъде съвсем друг. През второто полувреме теренът много се влоши, стана много тежък, топката почти не можеше да се контролира, тъй като валя през цялото време. Това със сигурност повлия на играта и на двата отбора, особено на нашия, тъй като гостите са доста по-добре подготвени физически. В последните две минути отново имахме ситуация, но вратарят изби с върха на пръстите си, а можехме да спасим поне равенството в този двубой“.

