Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България излиза срещу домакина Индонезия във финала на турнира на ФИФА в Джакарта - на живо със състави и очаквания
  1. Sportal.bg
  2. Асеновец (Асеновград)
Манол Георгиев: Държахме се добре до първия гол

  • 30 март 2026 | 15:15
  • 130
  • 0
Нефтохимик (Бургас) надигра гостуващия му Асеновец (Асеновград) с 3:0. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на асеновградчани коментира пред клубния сайт.

Нефтохимик с категоричен успех

„Държахме се добре до първия гол и мога да кажа, че изиграхме едно доста добро първо полувреме. Имахме възможности да реализираме гол. Разбира се, отчитам предимството на домакините във владеенето на топката, но те са доста по-подготвен отбор и играят в един и същи състав почти през целия сезон. Докато при нас кадровите проблеми са сериозни и в този двубой имахме сериозни липси. На практика имах само четири резерви, като и четиримата бяха юноши. През второто полувреме допуснахме ранен гол, но дори и след това имахме възможност да изравним, а след втория гол смятам, че нямахме сили да се противопоставим на домакините. За нас най-важният мач реално е следващият срещу дублиращия отбор на Локомотив Пловдив“.

Следвай ни:

