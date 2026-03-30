Манол Георгиев: Държахме се добре до първия гол

Нефтохимик (Бургас) надигра гостуващия му Асеновец (Асеновград) с 3:0. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Манол Георгиев, треньор на асеновградчани коментира пред клубния сайт.

„Държахме се добре до първия гол и мога да кажа, че изиграхме едно доста добро първо полувреме. Имахме възможности да реализираме гол. Разбира се, отчитам предимството на домакините във владеенето на топката, но те са доста по-подготвен отбор и играят в един и същи състав почти през целия сезон. Докато при нас кадровите проблеми са сериозни и в този двубой имахме сериозни липси. На практика имах само четири резерви, като и четиримата бяха юноши. През второто полувреме допуснахме ранен гол, но дори и след това имахме възможност да изравним, а след втория гол смятам, че нямахме сили да се противопоставим на домакините. За нас най-важният мач реално е следващият срещу дублиращия отбор на Локомотив Пловдив“.