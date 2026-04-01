Манол Георгиев: Само победа ни устройва

Днес, Асеновец (Асеновград) приема Локомотив II (Пловдив). Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор от млади селектирани момчетата. Искат да се развиват. Амбицирани са да получат шанс за изява в първия им отбор. Подготвени са. Играят агресивно. Който и да е съперника обаче, ние трябва да намерим начин да го победим. С тази амбиция ще излизаме за всеки двубой до края на сезона, защото се нуждаем от точки“, коментира пред Sportal.bg треньорът на асеновградчани Манол Георгиев.