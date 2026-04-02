Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Изиграхме слаб мач, не правим трагедии

Иван Кочев: Изиграхме слаб мач, не правим трагедии

  • 2 апр 2026 | 15:53
  • 1142
  • 0
Гигант (Съединение) победи у дома Марица (Милево) с 1:0. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред Sportal.bg.

Гигант се справи с Марица (Милево)

„Изиграхме слаб мач! В други двубои, например в Ямбол, играхме добре, създадохме положения, но днес не беше така. Липсваше концентрация, лесно губехме единоборствата и с това Гигант (Съединение) ни превъзхождаше. Домакините имаха превес през първото полувреме. През втората част, след като вкараха гола, опитахме да имаме някакъв превес, но истината е, че не се представихме на ниво. Не правим трагедии от този мач. Със сигурност има умора във футболистите заради сгъстената програма. Виждам го и се опитвам да правя ротации, но невинаги е възможно, тъй като има контузени момчета или наказани. А и мачовете са през 3-4 дни, предстоят трудни двубои“.

Следвай ни:

