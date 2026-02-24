Мераб Двалишвили влиза в борчески дуел на RAF 8

Мераб Двалишвили ще направи своя дебют компанията "Real American Freestyle" през април. Грузинският боец се насочва към тепиха за борба.

Професионалната организация по борба обяви, че бившият шампион на UFC в категория петел ще направи своя дебют на тепиха на RAF на осмото събитие на веригата. Галавечерта ще се проведе на 18 април в "Liacouras" Center във Филаделфия и ще се излъчва ексклузивно по "FOX Nation." От веригата съобщиха, че опонентът на Двалишвили, както и останалите срещи от събитието, ще бъдат обявени през следващите седмици.

„Филаделфия е град на бойните спортове и RAF принадлежи на най-големите сцени“, заяви изпълнителният директор на RAF Чад Бронстейн. „Мераб е елитен, безмилостен и с корени в борбата. Когато атлети от неговия калибър стъпят на сцената на RAF, това затвърждава какво представлява тази лига – професионалният дом за най-добрите в спорта.“

Двалишвили се завръща към активна дейност след изключително натоварената си 2025 г. в UFC. Боецът с прякор „Машината“ защити успешно титлата на UFC в категория до 61 килограма три пъти, побеждавайки Умар Нурмагомедов, Шон О'Мали и Кори Сандхаген през първите 10 месеца на годината.

През декември обаче той се изправи срещу Пьотр Ян на UFC 323, където загуби с единодушно съдийско решение и съответно шампионския пояс.