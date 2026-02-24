Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мераб Двалишвили влиза в борчески дуел на RAF 8

Мераб Двалишвили влиза в борчески дуел на RAF 8

  • 24 фев 2026 | 18:15
  • 335
  • 0

Мераб Двалишвили ще направи своя дебют компанията "Real American Freestyle" през април. Грузинският боец се насочва към тепиха за борба.

Професионалната организация по борба обяви, че бившият шампион на UFC в категория петел ще направи своя дебют на тепиха на RAF на осмото събитие на веригата. Галавечерта ще се проведе на 18 април в "Liacouras" Center във Филаделфия и ще се излъчва ексклузивно по "FOX Nation." От веригата съобщиха, че опонентът на Двалишвили, както и останалите срещи от събитието, ще бъдат обявени през следващите седмици.

„Филаделфия е град на бойните спортове и RAF принадлежи на най-големите сцени“, заяви изпълнителният директор на RAF Чад Бронстейн. „Мераб е елитен, безмилостен и с корени в борбата. Когато атлети от неговия калибър стъпят на сцената на RAF, това затвърждава какво представлява тази лига – професионалният дом за най-добрите в спорта.“

Двалишвили се завръща към активна дейност след изключително натоварената си 2025 г. в UFC. Боецът с прякор „Машината“ защити успешно титлата на UFC в категория до 61 килограма три пъти, побеждавайки Умар Нурмагомедов, Шон О'Мали и Кори Сандхаген през първите 10 месеца на годината.

През декември обаче той се изправи срещу Пьотр Ян на UFC 323, където загуби с единодушно съдийско решение и съответно шампионския пояс.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

  • 24 фев 2026 | 14:37
  • 522
  • 0
Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

  • 24 фев 2026 | 14:29
  • 609
  • 0
Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

  • 24 фев 2026 | 11:42
  • 718
  • 1
Сблъсъкът Наоя Иноуе и Джунто Накатани е потвърден за втори май в Токио

Сблъсъкът Наоя Иноуе и Джунто Накатани е потвърден за втори май в Токио

  • 24 фев 2026 | 11:27
  • 419
  • 0
Ясен Радев и други шестима българи се качват на ринга в София

Ясен Радев и други шестима българи се качват на ринга в София

  • 24 фев 2026 | 10:56
  • 452
  • 0
Алджамейн Стърлинг влиза в RAF 6 в последния момент

Алджамейн Стърлинг влиза в RAF 6 в последния момент

  • 24 фев 2026 | 10:54
  • 473
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 22474
  • 140
Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 18:00
  • 55792
  • 81
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 8739
  • 3
Ранният реванш в Шампионската лига започна, следете тук

Ранният реванш в Шампионската лига започна, следете тук

  • 24 фев 2026 | 19:41
  • 26796
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 18888
  • 10
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 11718
  • 17