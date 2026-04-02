Септември (Тервел) уважи ветераните си

Точно преди началото на финала за Купата на Аматьорската лига на Североизток между Септември (Тервел) и Черноморец (Балчик) ръководството на аматьорския клуб от Тервел връчи медалите и шампионската титла на Септември за сезон 2024/25 година под акомпанимента на богата фолклорна и музикална програма.

Не бяха забравени и ветераните на клуба, които имат съществен дял за силните игри на отбора в аматьорския футбол и съществуването му през годините. Лично президентът на клуба Добрин Иванов връчи специални грамоти на най-изявените ветерани.

Плакети получиха Дончо Тодоров, Петър Петров, Исмаил Алиосман, Петър Райчев, Митко Борисов, Редван Мюмюн, Георги Костов, Георги Тончев, Светлозар Хубчев, Пламен Няголов, Павел Панев, Димитър Великов.

Бурни предизвика и най-успешният играч в историята на клуба Тодор Попов. Халфът има повече от 200 срещи за Спартак (Варна) и е финалист  за Купата на България със "соколите" през сезон 1982/83 година. Специална награда и плакет получи и дългогодишният треньор Никола Манов по повод 80-годишният си юбилей.

Пламен Трендафилов

