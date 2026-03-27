Геша: Дано да издържим физически

Септември (Тервел) приема в неделя Лудогорец III (Разград). Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Само за десет дни трябва да се изправим срещу най-сериозните ни конкуренти. На дневен ред е един от най-тежките ни мачове за сезона. Очакваме много тичане, много движение, ще ни е доста трудно. Най-важното е да сме в оптимално физическо състояние след тежкия двубой с Черноморец (Балчик) за купата на АФЛ. За нас положителният изход от срещата с Лудогорец III е победа. Даваме си сметка, че противника е силен. Млади селектирани момчета с амбиции. Опитът е на наша страна. Положителното е, че ще играе футбол. Очаквам хубав мач“, коментира пред клубния сайт Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.