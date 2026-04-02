Флойд Мейуедър с ултиматум да оправдае нарушение по договора с Пакиао

Флойд Мейуедър-младши е изправен пред краен срок до четвъртък, за да коригира нарушение на договора за реванша си с Мани Пакиао. Джас Матхур, главен изпълнителен директор на "Manny Pacquiao Promotions", заяви пред www.boxingscene.com, че Мейуедър е нарушил вече подписани договори. Роденият в Мичиган боксьор е обявил, че двубоят, който трябва да се проведе в "The Sphere" в Лас Вегас, ще бъде демонстративен. Матхур уточни, че боксьорът вече е получил авансови плащания по споразуменията за реванша с Пакиао, който е обявен като официален двубой..

„Мачът е договорен за "The Sphere", резервиран е в "The Sphere", насрочен е в "The Sphere" за 19 септември. Той е записан като професионален двубой, а не като демонстративен. Никога не е бил планиран като такъв. От самото начало на разговорите през август не е имало никакви преговори за демонстративен мач“, каза Матхур.

„Никога не е ставало дума за демонстративен мач. Всеки може да говори каквото си иска. Флойд може да си изгражда собствена версия месеци по-късно, но въз основа на подписаните договори, това е истински двубой", подчерта Матхур.

Пакиао, който се завърна на ринга в отлично здраве след загубата си с единодушно съдийско решение от Мейуедър през 2015 г., изглеждаше в добра форма при равенството си с тогавашния шампион на WBC в полусредна категория Марио Бариос през юли.

„Казано направо, той изведнъж не иска професионален мач, а го искаше, когато подписваше договорите и взимаше авансите“, заяви Матхур. „След като всичко това приключи, той иска да го промени на демонстративен. Каквато и да е причината – дали се страхува, или просто иска да продължи с демонстративните мачове, защото смята, че ще генерират толкова, колкото първия с Логан – каквато и да е причината му, нас наистина не ни интересува.“

Матхур отказа да разкрие гарантираната сума, която Мейуедър ще спечели, както и колко вече е получил като аванси. Тези суми са базирани на това, че мачът ще бъде професионален и санкциониран от Атлетическата комисия на Невада. Очакванията на Netflix за гледаемост също са основани на идеята, че това ще бъде истински двубой.

„Всичко от самото начало е било за истински мач. В момента той е в нарушение. Той трябва да предостави писмено потвърждение до утре, че има намерение да поправи нарушението, и има определен срок... има множество нарушения по всички параграфи“, добави Матхур.

Матхур каза, че той и други вече са се свързали с Мейуедър, за да коригират ситуацията.

„Той е напълно наясно. Този човек си мисли, че знае какво прави всеки път, и когато хората се опитват да се свържат с него, за да помогнат или да му дадат съвет, той винаги казва: „Аз се оправям, аз се оправям, всичко ми е ясно“. Определено не е така, защото ние не знаем какви са следващите ни стъпки“, каза Матхур.

От Мейуедър е поискано да предостави писмено потвърждение, че възнамерява да „спази договора си, да проведе честен мач и да организира двубой, който отговаря на сделката, без да омаловажава или проявява неуважение към никого, участвал в организирането му“, каза Матхур.

Междувременно Пакиао е раздразнен от отстъплението на Мейуедър.

„Мани не е щастлив... той очакваше този реванш. Никой досега не беше получил договор, а намесата на Netflix като медийна империя има голяма тежест.

Запитан дали двубоят би могъл да се състои като демонстративен мач, Матур отговори:

„Битката няма да се проведе като чист демонстративен мач съгласно договора, условията и платформата, с които си партнираме днес. Що се отнася до мен, ние нямаме интерес към демонстративен мач с Флойд Мейуедър.“