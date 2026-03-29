  Флойд Мейуедър-младши: Реваншът с Мани Пакиао ще бъде просто демонстрация

Флойд Мейуедър-младши: Реваншът с Мани Пакиао ще бъде просто демонстрация

  • 29 март 2026 | 13:29
Флойд Мейуедър-младши: Реваншът с Мани Пакиао ще бъде просто демонстрация

В събота (28.03) Флойд Мейуедър присъства на галавечерта между Себастиан Фундора и Кийт Търман в "MGM Grand" в Лас Вегас. В интервю за "Vegas Sports Today" той разкри нови подробности относно предстоящото си събитие по Netflix и двубоя с вечния си съперник Мани Пакиао, насрочен за 19-и септември в Лас Вегас.

„Към момента не знаем къде точно ще се проведе мачът“, заяви Мейуедър. „Не знаем мястото. "The Sphere" е едно от местата, за които се говореше, но не е 100 процента сигурно, че ще е там.“

След това Мейуедър небрежно добави: „И това всъщност не е истински мач, а демонстративен.“

Тази новина идва като изненада, тъй като се очакваше Мейуедър да използва планираните демонстративни срещи срещу 59-годишния бивш шампион в тежка категория Майк Тайсън (25 април) и гръцкия кикбоксьор Майк Замбидис (27 юни), за да спечели пари и да влезе във форма за реванша срещу Пакиао, когото победи с единодушно съдийско решение през 2015 г.

„Докато си седя вкъщи, тренирам всеки ден, прекарвам време с внука си и с децата си, си казах: „Защо да не изляза, да се позабавлявам малко и да направя няколко демонстративни мача?““, каза той. „И точно това ще направя“, заяви 49-годишният бивш световен шампион.

Флойд Мейуедър разкритикува Пакиао
Още от Бойни спортове

Джони Еблен впечатли на PFL в Питсбърг и веднага пожела да си върне титлата

Джони Еблен впечатли на PFL в Питсбърг и веднага пожела да си върне титлата

  • 29 март 2026 | 11:41
  • 471
  • 0
Дори Джошуа не го е правил: Итаума продължава с бруталните нокаути

Дори Джошуа не го е правил: Итаума продължава с бруталните нокаути

  • 29 март 2026 | 10:27
  • 8518
  • 4
Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

  • 29 март 2026 | 10:13
  • 1139
  • 0
Приказен край на кариерата на местния UFC любимец Майкъл Киеза

Приказен край на кариерата на местния UFC любимец Майкъл Киеза

  • 29 март 2026 | 09:56
  • 962
  • 0
Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите

Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите

  • 29 март 2026 | 09:48
  • 529
  • 0
Кошмар за Адесаня: отново нокаутиран в главна битка на UFC

Кошмар за Адесаня: отново нокаутиран в главна битка на UFC

  • 29 март 2026 | 09:32
  • 7926
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

  • 29 март 2026 | 13:39
  • 1694
  • 0
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 11654
  • 146
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 20022
  • 42
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 13083
  • 39
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 11807
  • 26
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 17298
  • 13