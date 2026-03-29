Флойд Мейуедър-младши: Реваншът с Мани Пакиао ще бъде просто демонстрация

В събота (28.03) Флойд Мейуедър присъства на галавечерта между Себастиан Фундора и Кийт Търман в "MGM Grand" в Лас Вегас. В интервю за "Vegas Sports Today" той разкри нови подробности относно предстоящото си събитие по Netflix и двубоя с вечния си съперник Мани Пакиао, насрочен за 19-и септември в Лас Вегас.

„Към момента не знаем къде точно ще се проведе мачът“, заяви Мейуедър. „Не знаем мястото. "The Sphere" е едно от местата, за които се говореше, но не е 100 процента сигурно, че ще е там.“

След това Мейуедър небрежно добави: „И това всъщност не е истински мач, а демонстративен.“

Тази новина идва като изненада, тъй като се очакваше Мейуедър да използва планираните демонстративни срещи срещу 59-годишния бивш шампион в тежка категория Майк Тайсън (25 април) и гръцкия кикбоксьор Майк Замбидис (27 юни), за да спечели пари и да влезе във форма за реванша срещу Пакиао, когото победи с единодушно съдийско решение през 2015 г.

„Докато си седя вкъщи, тренирам всеки ден, прекарвам време с внука си и с децата си, си казах: „Защо да не изляза, да се позабавлявам малко и да направя няколко демонстративни мача?““, каза той. „И точно това ще направя“, заяви 49-годишният бивш световен шампион.

Флойд Мейуедър разкритикува Пакиао