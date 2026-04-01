Четири българки сред най-добрите 32 на Световното първенство по фехтовка за младежи и девойки

  • 1 апр 2026 | 23:50
Четири български сабльорки влязоха сред най-добрите 32 на Световното първенство по фехтовка за младежи и девойки в Рио де Жанейро (Бразилия). Мариела Георгиева завърши турнира на 23-то място, Калина Атанасова е 26-а, Виктория Витлиемова - 27-а, а Ралица Гаджева - 31-ва. В надпреварата участваха 139 девойки от 46 държави, а националките показаха потенциал и много добра игра.

Мариела Георгиева (Пловдив БГ) излезе от групите с четири победи и една загуба. В елиминациите тя стартира от втория кръг и надделя Мая Сътън от Великобритания с 15:12. В битката за място сред най-добрите 16 Георгиева загуби от Александра Куваева от Грузия с 11:15 и се нареди 23-та.

Калина Атанасова (Свечников) записа в групите 4-2. В елиминациите тя победи Селесте Пара Риос от Колумбия с 15:9 и Анан Хегази от Египет с 15:9. В срещата за място сред най-добрите 16 Атанасова отстъпи пред Луиза Фернанда Лара Херера от Узбекистан със 7:15 и остана 26-а.

Виктория Витлиемова (Младост) излезе от групите с 4-2. След това тя се наложи над Ашли Чън от Канада с 15:10 и Тосин Ононайе от Великобритания с 15:4. В срещата за място сред най-добрите 16 Витлиемова претърпя поражение от Александра Михайлова от Русия с 1:15 и завърши на 27-о място.

Ралица Гаджева (Младост) записа в групите четири победи и две загуби. В първия кръг на елиминациите тя спечели срещу Ванеса Чавес от Мексико с 15:10, след това отстрани Софи Лу от САЩ с 15:12. В двубоя за място в топ 16 българката отстъпи след оспорвана игра пред Чънюй Ван от Китай с 14:15 и зае 31-ва позиция.

При младежите в турнира се включиха 161 състезатели от 55 държави, като България беше представена от Николай-Томас Георгиев, Станимир Пелов, Константин Атанасов и Симеон Далеков.

Най-добре се представи Станимир Пелов (Свечников), който завърши надпреварата на 20-о място. Той излезе от групите с пет победи и една загуба. В елиминациите отстрани Матиас Сирмето Арпон от Аржентина с 15:8 и Нам Хю Фон от Хонконг с 15:11. В двубоя за място сред най-добрите 16 Пелов отстъпи пред Уилям Морил от САЩ с 5:15 и остана 20-и.

Симеон Далеков (Свечников) записа в групите 3-3. Сабльорът надделя в първия кръг над Юе Цин от Китай с 15:7. В срещата за място сред най-добрите 32 отстъпи пред Уилям Робинсън от Канада с 12:15 и се нареди 51-ви, съобщават от БФ Фехтовка.

Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ) постигна в груповата фаза баланс 5-1. В елиминациите той загуби в първия кръг след оспорвана среща пред Адлай Дънкан от Канада с 14:15 и зае 67-а позиция.

Утре световното първенство продължава с надпреварата на сабя за кадети и кадетки. За България ще играят Ралица Гаджева, Дора Христова и Марина Апостолова при кадетките, Никола Меицов, Константин Атанасов и Никола Иванов при кадетите.

Снимки: facebook.com/bulfencing

Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

  • 5 апр 2026 | 20:47
  • 326
  • 0
Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 1660
  • 0
Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

  • 5 апр 2026 | 17:35
  • 1001
  • 0
Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

  • 5 апр 2026 | 16:35
  • 1792
  • 1
Националите по бадминтон с първа тренировка в Уелва преди Европейското

  • 5 апр 2026 | 14:53
  • 466
  • 0
Спартак Варна с бронза в турнира за купата на България по хандбал за мъже

  • 5 апр 2026 | 12:39
  • 805
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52482
  • 208
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205286
  • 856
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29774
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35425
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11935
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46879
  • 43