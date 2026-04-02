Кайл Макар ще отсъства от състава на Колорадо поне две седмици

  • 2 апр 2026 | 04:59
Лидерът в генералното класиране на НХЛ Колорадо Аваланч ще бъде без водещия си защитник Кайл Макар в следващите няколко седмици заради травма в горната част на тялото, получена по време на мача с Калгари по-рано тази седмица.

Старши треньорът на Лавината Джаред Беднар заяви след сутрешната тренировка днес, че Макар „в момента е добре, ОК е. Но ще се наложи да пропусне тренировките и мачовете за известно време. Нищо сериозно. Нищо, което да застраши участието му в плейофите или нещо такова“.

Вероятно Макар няма да играе около две седмици или малко повече. а Колорадо приема Ванкувър Кенъкс тази вечер и ще се опита да се доближи до рекорд по спечелени точки в редовния сезон като победител. В момента те имат аванс от 8 точки пред Бъфало, Каролина и Далас.

Вашингтон сломи Ню Джърси, Колорадо си осигури участие в плейофите на НХЛ

При успеха с 9:2 в понеделник над Калгари Макар изглеждаше контузен, когато беше ударен в мантинелата и завърши с три асистенции, макар да не игра в третата част. На въпрос на журналист от агенция АР дали той може да пропусне и деветте оставащи мача, треньорът Беднар каза: „Не, категорично“.

Макар е двукратен носител на трофея „Норис“ и е трети сред защитниците този сезон със 75 точки (20 гола, 55 асистенции). Той е първият бранител в лигата, който записа три поредни сезона с 20 гола от преди повече от три десетилетия, когато това направиха Фил Хаусли и Ал Макинис.

Снимки: Imago

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Тервел Замфиров спечели държавната титла в паралелния слалом

Неудържимият капитан на Питсбърг пише история

Шампионът Флорида загуби шансове за плейофите

Резултати от НХЛ

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

