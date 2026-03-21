Вашингтон сломи Ню Джърси, Колорадо си осигури участие в плейофите на НХЛ

Логан Томпсън направи 30 спасявания и допусна гол 43 секунди преди края, а Вашингтон Кепитълс победи Ню Джърси Девилс с 2:1 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Райън Леонард вкара гол в средата на първия период, а Алексей Протас добави на празната врата 1:43 минути преди края. Йеспер Брат беше точен за Девилс, удължавайки серията си от точки с три гола и четири асистенции в последните седем мача.

Това беше третата среща между отборите и първата, която не стигна до продължения. Девилс победиха Кепитълс с 3:2 след дузпи на 15 ноември, но загубиха с 4:3 в продълженията на 27 декември. Те ще завършат серията си от сезона на 2 април в Нюарк.

Александър Никишин вкара гол в 41-ата секунда от началото на продълженията, за да донесе победа на лидера в Източната конференция Каролина над Торонто с 4:3.

Резултати от НХЛ

Ерик Робинсън се разписа от дузпа за Каролина, К'Андре Милър и Джордан Стаал също отбелязаха, а Брандън Бъси направи 23 спасявания. Сет Джарвис и Себастиан Ахо имаха по две асистенции.

Джон Таварес, Уилям Ниландер и Дакота Джошуа бяха реализатори за Торонто, а Матиас Макели записа две асистенции.

Нейтън Маккинън направи три асистенции при победата на Колорадо над Чикаго с 4:1, помагайки на Аваланш да станат първият отбор от НХЛ, който си осигури място в плейофите този сезон. Мартин Нечас се отличи с гол и две асистенции за тима на Колорадо, който загуби четири от пет мача. Назем Кадри, Брок Нелсън и Валери Ничушкин също се разписаха.

В други срещи Калгари надделя над шампиона Флорида с 4:1, а Анахайм спечели със същия резултат срещу Юта.