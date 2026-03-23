Ига Швьонтек се раздели с треньора си след ранното отпадане в Маями

Световната номер 3 в тениса Ига Швьонтек се раздели с треньора си Вим Фисет броени дни след разочароващото си отпадане от силния турнир в Маями, предаде ДПА.

Полякинята претърпя изненадваща загуба още във втория кръг на надпреварата от сънародничката си Магда Линете, като по този начин сложи край на впечатляващата си серия от 73 поредни победи в дебютните си мачове в турнири под егидата на WTA.

Швьонтек отпадна неочаквано рано в Маями

Носителката на шест титли от Големия шлем нае Фисет през октомври 2024 година и спечели три титли под неговото ръководство, сред които и "Уимбълдън" от миналата година.

Швьонтек написа в Инстаграм: "Понякога животът и спортът осигуряват такива моменти. Маями беше предизвикателство за мен. Чувствам разочарование, горчивина и отговорност за представянето ми на корта. Научиха много важни уроци и мисля, че това е много човешко. Казвайки това, след много месеци работа с треньора ми, реших да се разделим. Беше хубаво време, пълно с предизвикателства и много важни уроци. Благодарна съм за неговата подкрепа, опит и всичко, което постигнахме заедно, включително и една от най-големите мечти в спорта."

Снимки: Gettyimages