Арман Царукян ще се бори с Юрая Фейбър на RAF 8

Кариерата на Арман Царукян в борбата и граплинга продължава с пълна сила. Топ претендентът в лека категория на UFC ще се изправи срещу члена на Залата на славата на UFC, Юрая Фейбър, в двубой по свободна борба на 18 април. От организацията Real American Freestyle обявиха, че арменецът ще се завърне на тепиха за основния подгряващ двубой на галата RAF 8 във Филаделфия. Срещата ще се проведе в междинна категория до 79 кг.

Първоначално Фейбър трябваше да се бори с Кейдън Хеншел, но причината за промяната в опонента му не беше обявена. Царукян ще запише седмия си спортен дуел след последния си двубой в UFC през ноември. След доминиращата си победа чрез събмишън над Дан Хукър в UFC Катар, Царукян се състезава за RAF, Hype FC и ACBJJ. Миналия уикенд Царукян победи съперника си Джорджо Пулас за втори път на RAF 7.

Все още не е ясно кога Царукян ще бъде ангажиран за следващия си двубой в UFC. За Фейбър това ще бъде втора поява под банера на RAF. През февруари той загуби с технически туш от Хенри Сехудо на RAF 6. 46-годишният боец е най-известен с времето си като шампион на WEC в категория перо и последвалата си кариера като претендент в категория петел на UFC между 2011 и 2019 г., когато се оттегли от ММА.

Основният дуел на RAF 8 ще бъде двубой в категория до 70 кг. между Сехудо и бившия шампион в категория петел Мераб Двалишвили. Това ще бъде своеобразен реванш след срещата им на UFC 298, която Двалишвили спечели с единодушно съдийско решение.

Събитието ще се проведе в "Liacouras Center" във Филаделфия.