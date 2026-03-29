Арман Царукян надви Георгио Пулас в главния двубой на RAF 7

Арман Царукян сложи край на съперничеството си с Георгио Пулас, побеждавайки го в реванша им на събитието RAF 7.

След като първата им среща завърши с хаос, при който Царукян събори Пулас и на сцената избухна сбиване, този път претендентът за титлата в лека категория на UFC запази много по-цивилизован тон. В началото на двубоя нямаше много екшън, но в края се стигна до страхотна борба, която позволи на Царукян да поведе в резултата с изтичането на времето.

Царукян удари Пулас след мач по борба и предизвика масов бой

Царукян хвана Пулас и го хвърли със захват през кръста за четири точки, с което приключи мача при резултат 9:3. След края спортистите показаха уважение един към друг, а Царукян дори отдаде заслуженото на Пулас за популяризирането на реванша, което им осигури статут на главен двубой.

„Не мога да загубя, защото те ми дават толкова много енергия“, заяви Царукян след победата си. „Наистина ценя всички. Те знаят кой е номер едно и вярват в мен. Шампион на RAF, шампион на UFC. Той ми каза, че ще ми плати моите 10 000 долара. Не съм борец в свободния стил, но свиквам. Благодаря и на Георгио, защото без него нямаше да сме главно събитие и да направим нещо голямо. Свършихме си работата много добре.“

След победата Царукян насочи вниманието си към бивш тренировъчен партньор от American Top Team с надеждата да уредят сметките си на тепиха на RAF.

„Има един глупак, борихме се в залата, но повече не го виждам там“, каза Царукян. „Колби Ковингтън, спри да дрънкаш глупости, остави ме да ти сритам задника.“

Ето как завършиха останалите борцови срещи:

Колби Ковингтън победи Дилън Данис с технически туш (14-4)

Кайл Дейк победи Паркър Кекелсен (7-1)

Кайл Снайдер победи Ахмед Таджудинов (3-3, последен отбелязал)

Кенеди Блейдс победи Милана Дудиева с технически туш, (11-0)

Уайт Хендриксон победи Трент Хилгър (6-2)

Бо Басет победи Владимер Кинчеагашвили с технически туш (13-3)

Айдън Синклер победи Кадир Салпудинов (9-4)

Джейсън Нолф победи Давид Мистулов с технически туш (10-0)

Трент Хидлей победи Пат Дауни с технически туш (12-0)

Джони ДиДжулиус победи Конър Бийб с 9-6