Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

  • 3 окт 2025 | 17:24
  • 1427
  • 0
Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

Богдан Шумаров записа победа с нокаут в първия рунд при завръщането си в елитната бойна верига ONE FC. 28-годишният спортист нокаутира Мацией Карпински на галавечер в Банкок и си спечели бонус от 10 000 долара.

Българинът откри битката с лоу кикове в прасеца и мощни крошета. Боецът от Петрич зае центъра на ринга на легендарния муай тай стадион "Лумпини" и започна да пресира съперника си. Карпински отговаряше подобаващо на комбинациите, но в средата на рунда бе притиснат до ъгъла. Шумаров вкара в обращение и удари в тялото. След близо минута усилена преса с удари полякът падна на земята.

Той се изправи преди края на отброяването, но при последвалата атака 28-годишният български кикбоксьор намери съперника си с ъперкът в черния дроб и го прати на земята.

Това бе трети успех в общо четири двубоя за Шумаров на ринга на ONE FC. И трите му победи са постигнати чрез нокаут.

"Чувствам се страхотно. Работих усилено и чаках една година да бъда отново тук. Искам да бъда активен. Дайте ми битка максимално скоро”, заяви Шумаров непосредствено след победата.

Пълен запис от битката и галата на ONE FC можете да видите тук:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Боксов клуб Левски организира турнир в памет на Юрий Славчев

Боксов клуб Левски организира турнир в памет на Юрий Славчев

  • 3 окт 2025 | 14:51
  • 380
  • 0
Мани Пакиао влиза в ролята на боксов промоутър в САЩ

Мани Пакиао влиза в ролята на боксов промоутър в САЩ

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 335
  • 0
UFC ще похарчи 700 000 долара за подмяна на тревната настилка на Белия дом

UFC ще похарчи 700 000 долара за подмяна на тревната настилка на Белия дом

  • 3 окт 2025 | 13:44
  • 408
  • 0
Борислав Велев оглавява завръщането на MAX FIGHT в София

Борислав Велев оглавява завръщането на MAX FIGHT в София

  • 3 окт 2025 | 13:19
  • 964
  • 0
Хюз постави условия за трети двубой с Нурмагомедов

Хюз постави условия за трети двубой с Нурмагомедов

  • 3 окт 2025 | 13:06
  • 392
  • 0
Конър Макгрегър превзе пресконференция на BKFC и се заяде с Майк Пери

Конър Макгрегър превзе пресконференция на BKFC и се заяде с Майк Пери

  • 3 окт 2025 | 10:44
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

Септември 2:1 Локо (Пловдив), Фурие обърна мача

  • 3 окт 2025 | 18:23
  • 5016
  • 1
11-те Славия и Локо (София)

11-те Славия и Локо (София)

  • 3 окт 2025 | 19:04
  • 40
  • 0
Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 7730
  • 7
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 29590
  • 87
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 10472
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 8207
  • 7