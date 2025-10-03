Богдан Шумаров се завърна с гръм и трясък в ONE FC

Богдан Шумаров записа победа с нокаут в първия рунд при завръщането си в елитната бойна верига ONE FC. 28-годишният спортист нокаутира Мацией Карпински на галавечер в Банкок и си спечели бонус от 10 000 долара.

Българинът откри битката с лоу кикове в прасеца и мощни крошета. Боецът от Петрич зае центъра на ринга на легендарния муай тай стадион "Лумпини" и започна да пресира съперника си. Карпински отговаряше подобаващо на комбинациите, но в средата на рунда бе притиснат до ъгъла. Шумаров вкара в обращение и удари в тялото. След близо минута усилена преса с удари полякът падна на земята.

Той се изправи преди края на отброяването, но при последвалата атака 28-годишният български кикбоксьор намери съперника си с ъперкът в черния дроб и го прати на земята.

Това бе трети успех в общо четири двубоя за Шумаров на ринга на ONE FC. И трите му победи са постигнати чрез нокаут.

"Чувствам се страхотно. Работих усилено и чаках една година да бъда отново тук. Искам да бъда активен. Дайте ми битка максимално скоро”, заяви Шумаров непосредствено след победата.

Пълен запис от битката и галата на ONE FC можете да видите тук: