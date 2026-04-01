България с успехи на Европейското първенство по лека атлетика за ветерани

Европейското първенство по лека атлетика за ветерани се провежда в зала “Kujawsko Pomorska Arena Torun”, където през март бе и Световното първенство за мъже и жени. Повече от 3000 участници от Стария континент вземат участие в проявата (27 март - 2 април). Българската група се “разписа” с две отличия сред многобройните състезатели и дисциплини.

Ето и хронологично представянето на българите (днес и утре нямаме участници):

Боян Лефтеров 3000 м М70. След година и половина отсъствие от състезания световният шампион по крос от 2024 година отново се появи на пистата и веднага грабна златния медал на 3000 м с време 11:29.62 мин. За победата той трябваше да “изстиска” всичко от себе си, за да надвие над упорития ирландец Браян Линч (11:29.89) и състезателя на Люксембург Виктор Кийсел (11:30.27).

В мятането на диск при мъжете в групата М35 имахме двама участници – и двамата врачани. Боян Костов след балканската титла тази зима в Ново Место (Словения) тук в Полша се пребори за сребърния медал (48.80 м), отстъпвайки само на нидерландеца Стефан Декер (51.26 м). Вторият наш атлет Тони Велков завърши десети с 36.71 м.

Единствената дама в групата ни - спринтьорката Вяра Георгиева-Първанова достигна до финала на 60 м в групата Ж45 след 8.32 в серията си и 8.33 в първия полуфинал (където финишира първа!). На финала плевенчанката завърши четвърта за 8.38 сек., само на 2 стотни от “бронзовата” литовка Караскиене. Тук победата бе за латвийката Лига Грике (8.28 сек.).

Първанова стартира и в сериите на 200 м и в третата от тях пристигна втора на финиша с 28.13 сек., обаче с разтежение на бедрото. Това не й позволи да продължи в полуфинала, за който се бе класирала.

Четвърти в хвърлянето на копие при мъжете М50 се класира Петър Хаджиев. Той изпрати уреда на 47.13 м. Много добре се представи и Живко Беремски на скок височина в групата М70. Той зае шестото място с резултат 1.35 м, нов национален рекорд за мъже в зала в неговата възрастова група!

Варненецът Цветан Цветков участва на скок дължина в групата М55. За жалост контузия не му позволи да запише повече от 5.06 м, което му отреди 11-ото място. Съвсем скоро Цветков постигна на състезания в Германия 5.25 м, което тук би му донесло място в осмицата...

Габровецът Петьо Христов бе записан в сериите на 60 м в групата М65. След четвъртото място в своята серия (8.77), на полуфинала Христов финишира шести за 8.74 сек. Още един габровец – Алекси Чиликов се появи в сектора за скок височина в групата М60. Той обаче успя да направи само един успешен опит –на 1.35 м, а на следващите 1.40 м направи три несполучливи опита заради появила се стара травма.....

Следващата значима изява за нашите МАСТЕРИ вероятно ще бъде световният шампионат в Дегу от 22 август до 3 септември 2026 г.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg