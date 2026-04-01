Йоан Величков с две титли за седем дни

  • 1 апр 2026 | 15:20
18-годишният Йоан Величков извоюва две титли на най-високо ниво в рамките на една седмица - национална и международна.

Държавно първенство за мъже и жени — Панагюрище, 20–22 март 2026 г.На Държавното първенство, проведено в зала „Арена Асарел“ в Панагюрище, Йоан Величков завоюва златния медал в индивидуалното състезание при мъжете, ставайки Държавен шампион. Заедно със Стефан Димитров той триумфира и в двойките, като двамата се изправиха срещу своите съотборници Христо Христев и Радослав Котев.

WTT Youth Contender Panagyurishte presented by Asarel 2026
Само една седмица по-късно, в същата зала, Йоан Величков се изяви и на международната сцена. Във финала при юношите до 19 години на турнира от световната купа - верига WTT Youth Contender, той победи датчанина Dominykas Samuolis с 3:1 и завоюва титлата. Пътят до финала преминa през поредица от трудни и напрегнати срещи, в които Величков демонстрира класа и увереност в ключовите моменти.

ITTF световна ранглиста — исторически скок
Вследствие на тези резултати Йоан Величков се изкачи до 51-во място в актуалната ITTF световна ранглиста при юношите до 19 години (2026 Week #14 — 30 март), отбелязвайки скок от цели 56 позиции. С 2630 точки той вече е сред най-добрите 55 юноши в света в своята възрастова група.

Постиженията на Йоан Величков са резултат от години всеотдаен труд, непрестанна работа и вяра в собствените сили. Той е доказателство, че България разполага с изключителни млади таланти в тениса на маса. Федерацията поздравява Йоан, неговия треньорски екип и всички, които стоят зад тези заслужени успехи.

Балкански котки с успех срещу НСА в мач от Държавното първенство по ръгби 15

Никола Карастоянов: Локомотив заслужено победи и спечели Купата

Йордан Димитров: Само с такива равностойни двубои българският хандбал има път нагоре и напред

Локомотив (ГО) спечели Купата на България по хандбал

Националите по бадминтон с първа тренировка в Уелва преди Европейското

Спартак Варна с бронза в турнира за купата на България по хандбал за мъже

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

