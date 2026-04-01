Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Гласувайте за идеалния отбор в Евролигата

Гласувайте за идеалния отбор в Евролигата

  1 апр 2026 | 13:44
Гласувайте за идеалния отбор в Евролигата

След промените в структурата на наградите от миналия сезон и с наближаването на края на редовния сезон в Евролигата, дойде време за гласуване за отборите на 2025–26 All-EuroLeague.

Феновете ще имат възможност да участват в избора на най-изявените играчи, които ще намерят място сред елита на турнира, на адрес https://alleuroleagueteam.euroleague.net от сряда, 1 април, в 13:00 ч. българско време (CEST) до събота, 18 април, в 13:00 ч. – ден след последните мачове от редовния сезон и преди началото на Play-In фазата.

Както и през миналия сезон, гласовете на феновете ще имат тежест от 10% в крайния резултат, медиите ще формират 20%, а старши треньорите и капитаните на отборите ще имат по 35%.

В края на процеса играчът с най-висок общ резултат ще бъде обявен за MVP на Евролигата. Той, заедно със следващите четирима с най-много гласове, ще формира първия отбор на All-EuroLeague, а следващите петима ще бъдат включени във втория отбор.

Всеки фен може да гласува за петима свои фаворити веднъж на всеки 24 часа. Не пропускайте възможността и дайте своя глас на https://alleuroleagueteam.euroleague.net

Следвай ни:

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

