Гласувайте за идеалния отбор в Евролигата

След промените в структурата на наградите от миналия сезон и с наближаването на края на редовния сезон в Евролигата, дойде време за гласуване за отборите на 2025–26 All-EuroLeague.

Феновете ще имат възможност да участват в избора на най-изявените играчи, които ще намерят място сред елита на турнира, на адрес https://alleuroleagueteam.euroleague.net от сряда, 1 април, в 13:00 ч. българско време (CEST) до събота, 18 април, в 13:00 ч. – ден след последните мачове от редовния сезон и преди началото на Play-In фазата.

Както и през миналия сезон, гласовете на феновете ще имат тежест от 10% в крайния резултат, медиите ще формират 20%, а старши треньорите и капитаните на отборите ще имат по 35%.

В края на процеса играчът с най-висок общ резултат ще бъде обявен за MVP на Евролигата. Той, заедно със следващите четирима с най-много гласове, ще формира първия отбор на All-EuroLeague, а следващите петима ще бъдат включени във втория отбор.

Всеки фен може да гласува за петима свои фаворити веднъж на всеки 24 часа.