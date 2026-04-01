Тиара ДеРоса с три национални рекорда на диск в един ден

Състезазателката в хвърлянето на диск Тиара ДеРоса постави нов национален рекорд от 51.03 метра по време на състезание на Националната атлетическа асоциация на Бермуда.

Още с първия си опит от 50.64 метра във ветровития ден ДеРоса подобри предишното си върхово постижение от 50.07 метра, поставено на националния шампионат миналия юни. Атлетката, която вече се е класирала за Игрите на Британската общност в Глазгоу това лято, регистрира и опити от 45.95 и 50.21 метра.

"Когато подобрих рекорда с първото си хвърляне, трябваше да се успокоя и да се опитам да направя прилична серия“, заяви ДеРоса пред The Royal Gazette.

"Не можех да се превъзбудя прекалено много и да имам толкова адреналин, когато ми оставаха още хвърляния. Нямах търпение да видя колко далеч мога да стигна и успях да достигна 51 метра, така че всичко изглежда добре за мен.“

"Направихме общо четири хвърляния и нямах конкуренция. Бях само аз срещу вятъра. Вятърът беше луд и трябваше да използвам умението си как да хвърлям срещу него. Вятърът може или да ти помогне, или да съсипе хвърлянията ти, така че ако знаеш как да го използваш, той може да ти бъде от полза.“

27-годишната атлетка отдава постоянния си напредък на строг тренировъчен режим.

"Тренирам всеки ден“, каза тя. "Започнах да правя по две сесии – рано сутрин и рано вечер. Това беше през август, когато започнахме подготовка за следващия сезон. Изобщо нямах почивка, продължихме и чак тогава си взехме почивка. Преминах само на вечерни сесии и наистина се съсредоточих върху техниката си, за да се уверя, че е безупречна. Изучавах други хвърлячи, особено професионалистите, като подбирах неща, които мога да копирам и да направя свои. Вярвам, че неделя беше резултат от цялата тази работа.“

Докато се подготвя за Игрите на Британската общност, където завърши единадесета през 2022 г., националната рекордьорка планира да се състезава в чужбина.

"В момента имам още няколко планирани състезания“, каза ДеРоса.

Снимки: Gettyimages