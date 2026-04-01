Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Тиара ДеРоса с три национални рекорда на диск в един ден

  • 1 апр 2026 | 13:42
  • 477
  • 0
Състезазателката в хвърлянето на диск Тиара ДеРоса постави нов национален рекорд от 51.03 метра по време на състезание на Националната атлетическа асоциация на Бермуда.

Още с първия си опит от 50.64 метра във ветровития ден ДеРоса подобри предишното си върхово постижение от 50.07 метра, поставено на националния шампионат миналия юни. Атлетката, която вече се е класирала за Игрите на Британската общност в Глазгоу това лято, регистрира и опити от 45.95 и 50.21 метра.

"Когато подобрих рекорда с първото си хвърляне, трябваше да се успокоя и да се опитам да направя прилична серия“, заяви ДеРоса пред The Royal Gazette.

"Не можех да се превъзбудя прекалено много и да имам толкова адреналин, когато ми оставаха още хвърляния. Нямах търпение да видя колко далеч мога да стигна и успях да достигна 51 метра, така че всичко изглежда добре за мен.“

"Направихме общо четири хвърляния и нямах конкуренция. Бях само аз срещу вятъра. Вятърът беше луд и трябваше да използвам умението си как да хвърлям срещу него. Вятърът може или да ти помогне, или да съсипе хвърлянията ти, така че ако знаеш как да го използваш, той може да ти бъде от полза.“

27-годишната атлетка отдава постоянния си напредък на строг тренировъчен режим.

"Тренирам всеки ден“, каза тя. "Започнах да правя по две сесии – рано сутрин и рано вечер. Това беше през август, когато започнахме подготовка за следващия сезон. Изобщо нямах почивка, продължихме и чак тогава си взехме почивка. Преминах само на вечерни сесии и наистина се съсредоточих върху техниката си, за да се уверя, че е безупречна. Изучавах други хвърлячи, особено професионалистите, като подбирах неща, които мога да копирам и да направя свои. Вярвам, че неделя беше резултат от цялата тази работа.“

Докато се подготвя за Игрите на Британската общност, където завърши единадесета през 2022 г., националната рекордьорка планира да се състезава в чужбина.

"В момента имам още няколко планирани състезания“, каза ДеРоса.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

  • 5 апр 2026 | 09:20
  • 436
  • 0
Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

Програмата "Планета Атлетика" стартира от Зидарово

  • 5 апр 2026 | 08:32
  • 319
  • 0
Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

Георги Павлов: Пловдив може да стане международен център на леката атлетика

  • 3 апр 2026 | 16:52
  • 833
  • 1
Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

Ямбол ще бъде домакин на Държавното първенство по модерен петобой за юноши и девойки

  • 3 апр 2026 | 01:14
  • 716
  • 0
Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

Учител от Уелингтън ще бяга на маратона в Лондон в памет на дъщеря си

  • 2 апр 2026 | 15:00
  • 690
  • 0
Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

Вархолм и Дом Сантос ще премерят сили на Диамантената лига в Сямън

  • 2 апр 2026 | 14:03
  • 339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51467
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 204127
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29064
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34513
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10844
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46035
  • 42