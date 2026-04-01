  • 1 апр 2026 | 13:35
  • 461
  • 0
Вашият шанс да оформите идеалните отбори на Еврокъп започва сега

Вашият шанс да оформите идеалните отбори на Еврокъп за този сезон започва сега.

Надпреварата към финала на сезона в Еврокъп се разгорещява, както и дебатът кои играчи се отличиха най-много. Феновете отново ще бъдат част от този избор, като гласуването за отборите на 2025–26 All-EuroCup стартира в понеделник, 30 март, в 13:00 ч. българско време (CEST) и ще продължи до петък, 10 април, в 11:00 ч.

Както и миналия сезон, тежестта на гласовете ще бъде разпределена така: старши треньори (35%), капитани на отборите (35%), медии (20%) и фенове (10%).

След преброяването на всички гласове, играчът с най-висок резултат ще бъде обявен за MVP на Еврокъп. Той ще оглави първия отбор на All-EuroCup, заедно със следващите четирима най-добри играчи, а следващите петима ще оформят втория отбор.

Дайте своя глас на: https://alleurocupteam.eurocupbasketball.com

Феновете могат да гласуват веднъж на всеки 24 часа. Направете своя избор въз основа на представянето през редовния сезон на Еврокъп и елиминационната фаза и нека гласът ви бъде чут.

