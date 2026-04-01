  Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Трима от най-добрите хърделисти в света ще премерят сили на Диамантената лига в Юджийн

  • 1 апр 2026 | 13:26
Трима от най-добрите хърделисти в света ще премерят сили на Диамантената лига в Юджийн на 4 юли. Действащите олимпийски и световни шампиони ще бъдат на линия за турнира в САЩ. Кордел Тинч, Грант Холоуей и Даниел Робертс ще се състезават пред родна публика. Те се присъединяват към имена като Лециле Тебого, Тара Дейвис-Ууудхол и Мелиса Джеферсън-Ууудън, които също ще стартират в Юджийн.

Тинч е действащият световен шампион и победител в Диамантената лига. Той завърши на върха в световната ранглиста за 2025 г. 25-годишният американец записа и пет победи в диамантената верига през изминалата година.

Холоуей е олимпийски шампион от Париж 2024 и сребърен медалист от 2021 г. Той също има диамантен трофей през 2022 г., както и три световни титли на открито.

Робъртс е действащият сребърен олимпийски медалист.

Снимки: Gettyimages

