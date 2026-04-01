От Австралия със скорост към Риети и Юджийн – Софи Димитров с 11.69 на 100 м

В първото си състезание при девойките под 18 години Софи Димитров, която живее в Сидни, Австралия регистрира на 100 м страхотните 11.69 (2.0). Само на 15 години с това постижение, което записа на олимпийския комплекс в Сидни на 28 март, Софи покри норматива за Eвропейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия (12.05) и норматива за световното първенство за юноши и девойки под 20 години (11.78).

През същия ден Димитров бяга отлично и на 200 м с 24.60 (1.1) – съвсем близо до личния си рекорд 24.54 от 2025-а. Постижението й на 100 м бе с максималния допустим попътен вятър 2.0 метра в секунда, но на 200 м вятърът бе 1.1 м/с.

Софи ще навърши 16 години на 18 май тази година, когато вече се очаква вече да е в България, а основната й цел е Риети.

Димитров е картотекирана в атлетически клуб Ивет Лалова Спринт Академи-София и е родена на датата на рекордьорката на България Ивет Лалова-Колио, която пък живее в Риети и лично ще я подкрепя на стадиона в италианския град.

През 2025-а година Софи спечели националните титли за момичета под 16 години на стадион „Ивайло“ във Велико Търново с 12.15 (-0.5) на 100 м и 25.08 (0.6) на 200 м.

През тази година Димитров започва състезателния сезон в Австралия, където в момента е края на лятото. Очаква се да пристигне в България през май, а националният шампионат за юноши и девойки под 18 години е на 6-7 юни. Следват националният шампионат за юноши и девойки под 20 години на 27-28 юни и балканските шампионат под 18 години на 4 юли.

Европейското първенство под 18 години в на 16-19 юли, а световния шампионат за под 20 години на 5-9 август и ако Софи участва във всички тези форуми се очаква атлетическо пътуване със старт Австралия и финал най-западната част на САЩ – Орегон,

Две други български спринтьорки под 20 години си направиха лични рекорди на 60 м в зала тази зима.

17-годишната Рая Димитрова изравни националния рекорд на 60 м със 7.30, а 18-годишната Радина Величкова доведе личния си рекорд до 7.33.

Величкова стана и европейска шампионка за девойки под 18 години през 2024-а в банска Бистрица, Словакия и вече има участие на световен шампионат за девойки под 20 години в Лима 2024.

Снимка: БФЛА