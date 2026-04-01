Еди Хол иска да се пробва с Франсис Нгану преди да се откаже

Според Еди Хол битка между него и Франсис Нгану е напълно възможна и той вярва, че пътищата им в бойните спортове могат да се пресекат.

Някогашният носител на титлата „Най-силният мъж на света“ направи успешен преход към света на бойните, а сега му предстои двубой с Томи Фюри на събитие на "Misfits Boxing" на 13 юни. Хол привлече вниманието с впечатляващ нокаут за 30 секунди над Мариуш Пудзяновски в своя ММА дебют на KSW 105 през април.

Еди Хол ще се пробва срещу прочутата боксова фамилия Фюри

„Крайната ми цел е да участвам в тези големи, зрелищни битки“, заяви Хол пред Uncrowned. „Искам да завърша с гръм и трясък. Разбира се, ще се занимавам с бокс, но наистина обичам ММА. Наслаждавам се на смесените бойни изкуства. Иска ми се накрая да се боря за титла. Независимо от резултата, просто да опитам. Нека просто се пробвам за голяма титла. Това ще бъде моята победа. Да видя какво мога да постигна в света на ММА и да се оттегля. Почти на 38 години съм и усещам ефектите на възрастта", добави той.

След голямата му победа над Пудзяновски мнозина се питат дали двубой с Нгану е реалистичен. Първоначално Хол изглеждаше против тази идея, но с времето започна да я възприема като най-голямата възможна битка за финалната глава от своята кариера.

„Честно казано, трудно е да се каже“, сподели Хол. „Трябва да е голямо име. Има хора като Фил Де Фрайс в KSW... Има и хора като Франсис Нгану, които са просто най-големите и страшни копелета на планетата. Една такава биткa ще бъде зрелище. Бих тренирал до скъсване за този мач и мисля, че това ще бъде последният за мен – независимо от резултата. Просто искам да се изправя срещу най-големия и най-силния противник, срещу когото мога, и да видя дали мога да грабна титла. Представете си да спечелиш „Най-силният мъж на света“, да влезеш в бойния свят и да вземеш европейска или световна титла от Франсис. Би било просто лудост.“

Относно това колко време му остава в състезателната кариера, Хол е категоричен, че иска да приключи, когато достигне следващата кръгла годишнина.

„Чувствам, че ми остават две години. Смятам, че докато навърша 40, ще съм приключил. Вероятно ми остават около 18 месеца.“