Еди Хол ще се пробва срещу прочутата боксова фамилия Фюри

Носителят на титлата „Най-силният мъж на планетата“ за 2017 г. ще се изправи срещу Томи Фюри в боксов мач в тежка категория. Срещата ще се проведе на 13-и юни в „Манчестър Арена“ в Манчестър.

Хол не се е състезавал в бойни спортове от април, 2025-а. Тогава той победи Мариуш Пудзиановски с технически нокаут в първия рунд в ММА двубой на KSW 105. В професионалния бокс Хол има една загуба от актьора от „Игра на тронове“ Хафтьор Бьорнсон през 2022 г.

Бьорнсон успя да победи Еди Хол в най-тежката боксова среща

Непобеденият в 11 професионални боксови срещи, Томи Фюри, също не се е качвал на ринга от известно време. Англичанинът победи Кенан Канйалич с единодушно съдийско решение през май, 2025-а. Той е известен с участието си в риалити формата "Love Island" и със съперничеството си с Джейк Пол, на когото нанесе първа загуба през 2023-а.

Събитието на 13 юни носи името „Красавицата срещу Звяра“.