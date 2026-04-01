Ранен щурм донесе на Рокетс категорична победа над Никс

Хюстън Рокетс надигра Ню Йорк Никс със 111:94, благодарение на 27 точки и 8 асистенции от Кевин Дюрант. Така „ракетите“ подсилиха шансовете си за директно класиране в плейофите, след като вече имат преднина от 4 победи пред седмия Финикс Сънс.

Играчите на Хюстън вкараха 37 точки през първата четвърт и не изпуснаха аванса си до края на двубоя, навлизайки в заключителната част с преднина от 20.

April 1, 2026

Дюрант получи помощ от Рийд Шепард с 20 точки, Амен Томпсън и Тари Ийсън бяха с по 17, а Джабари Смит-Джуниър допринесе с 15.

За нюйоркчани Карл-Антъни Таунс записа 22 точки и 8 борби, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си.