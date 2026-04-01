  • 1 апр 2026 | 12:25
Ранен щурм донесе на Рокетс категорична победа над Никс

Хюстън Рокетс надигра Ню Йорк Никс със 111:94, благодарение на 27 точки и 8 асистенции от Кевин Дюрант. Така „ракетите“ подсилиха шансовете си за директно класиране в плейофите, след като вече имат преднина от 4 победи пред седмия Финикс Сънс.

Играчите на Хюстън вкараха 37 точки през първата четвърт и не изпуснаха аванса си до края на двубоя, навлизайки в заключителната част с преднина от 20.

Дюрант получи помощ от Рийд Шепард с 20 точки, Амен Томпсън и Тари Ийсън бяха с по 17, а Джабари Смит-Джуниър допринесе с 15.

За нюйоркчани Карл-Антъни Таунс записа 22 точки и 8 борби, но не получи достатъчно помощ от съотборниците си.

Още от Баскетбол

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

  • 5 апр 2026 | 18:00
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

  • 5 апр 2026 | 14:42
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

  • 5 апр 2026 | 14:40
Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

  • 5 апр 2026 | 12:01
Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

  • 5 апр 2026 | 11:04
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
