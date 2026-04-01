  Хеттрик на Виктор Арвидсон допринесе за победа на Бостън над Далас

Хеттрик на Виктор Арвидсон допринесе за победа на Бостън над Далас

  • 1 апр 2026 | 11:49
Виктор Арвидсон вкара три гола и записа пети хеттрик в кариерата си, с което помогна на Бостън да спечели с 6:3 срещу гостуващия Далас в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Домакините записаха четвърти пореден успех и с 94 точки се утвърдиха на позицията за първата "уайлд кард" за плейофите, като вече имат 6 точки аванс пред най-близките преследвач Кълъмбъс седем мача преди края на кампанията.

Бъфало постигна победа номер 2000 в историята си в НХЛ след 4:3 над гостуващия Ню Йорк Айлъндърс. С успеха домакините събраха 100 точки и еднолично оглавиха класирането в Атлантическата дивизия. Джак Куин и Тейдж Томпсън се отличиха с по гол и асистенция за успеха.

Игор Шестьоркин направи 22 спасявания, а Ню Йорк Рейнджърс спечели с 4:1 дербито срещу Ню Джърси, но остава на последната позиция в Източната конференция със 71 точки и няма шансове за класиране на елиминациите.

Защитаващият титлата си Флорида спечели с 6:3 срещу гостуващия Отава. Картър Върхейги се разписа два пъти, а Матю Ткачак и Сет Джоунс допринесоха с по три асистенции. Шампионите са предпоследни на Изток със 75 точки и изостават на 13 точки от място в плейофите при оставащи им осем срещи до края на редовния сезон.  

Питсбърг надделя над гостуващия Детройт с 5:1 и с 92 точки се утвърди на втората позиция в Столичната дивизия, с което направи нова сериозна крачка към класиране в елиминациите за купа "Стенли". Егор Чинахов се отличи с гол и асистенция за домакините.

Детройт допусна четвърто поражение в последните си пет двубоя и с 86 точки остана на 2 от втората "уайлд кард" на Изток. Дилън Ларкин вкара 30-ия си гол за сезона, но това беше малко утешение за феновете на отбора.

Николай Елерс изпъкна с гол и две асистенции, а Каролина се наложи над домакина Кълъмбъс с 5:2 и със 100 точки остана на върха в Източната конференция.

Кайл Конър се разписа в 33-ата секунда на продължението и донесе победата на Уинипег над домакина Чикаго с 4:3.

Конър Инграм отрази всичките 27 удара към вратата си и не допусна гол ("шътаут") за втори път през сезона и за девети път в кариерата си при успеха на Едмънтън над гостуващия Сиатъл с 3:0. Капитанът Конър МакДейвид вкара и увеличи точковата си серия на пет поредни мача.  Домакините спечелиха четвърта последователна среща и с 85 точки заемат второто място в Тихоокеанската дивизия.  

Александър Овечкин и  Том Уилсън отбелязаха по два гола, а Вашингтон победи Финаледфия с 6:4 и прекъсна серията на съперника от осем поредни победи при гостувания.

Овечкин достигна границата от 30 гола за 20-и път в кариерата си, като с 31 през настоящата кампания вече има рекордните 928 в лигата. Пиер-Люк Дюбоа допринесе с четири асистенции, а с третия си последователен успех столичани събраха 85 точки и вече изостават само на 3 от втората "уайлд кард" за плейофите на Изток, която се държи от Кълъмбъс.

