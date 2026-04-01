Детройт спечели първа дивизионна титла от 18 години насам

  • 1 апр 2026 | 11:07
Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс увеличи преднината си на върха с победа срещу Торонто Раптърс със 127:116.

След близо две десетилетия чакане отборът от щата Мичиган си извоюва титлата в Централната дивизия за пръв път от сезон 2007/08. Преди само два сезона Пистънс загубиха рекордните за НБА 28 поредни мача и завършиха сезона с баланс 14-68, но оттогава нещата коренно се промениха.

Участникът в Мача на звездите на НБА Джейлън Дърън поведе „буталата“ с 31 точки и 9 борби и компенсира за отсъствието на другия звезден играч Кейд Кънингам. Данис Дженкинс добави 21 точки, а Дънкан Робинсън реализира 5 тройки и общо 19 точки.

За отбора на Торонто Ар Джей Барет беше най-резултатен с 24 точки, Брандън Инграм вкара 22, а Сандро Мамукелашвили се отчете с 16.

