Илия Топурия - от тормозено дете в училище до шампион в UFC

Пътят на Илия Топурия към славата в смесените бойни изкуства не е бил никак лесен.

Настоящият шампион на UFC в лека категория е един от едва 11-те спортисти, печелили титли в две различни теглови дивизии на UFC и вече се е утвърдил като един от най-добрите бойци на своето поколение. Но пътят към спортната слава невинаги е бил лек. Топурия е роден в Германия в семейство на бежанци от Грузия, но се завръща в родината си, когато е на седем години. А животът там е бил всичко друго, но не и розов.

„Всеки, който познава културата на страната ни (Грузия), знае, че е сурова. Има постоянни сблъсъци с децата в училище и през повечето време трябва да се защитаваш сам. А когато си малък, не знаеш кое е правилно и кое не, как да се защитиш, към кого да се обърнеш. Аз винаги съм бил дете, което не обича уличните конфронтации, а харесва спорта. Мнозина може би си мислят, заради стереотипа в бойните спортове, че това може да те направи агресивен, но истината е, че никога не съм обичал да влизам в конфликти с когото и да било на улицата или извън спортна среда. За съжаление, понякога се налагаше да се изправя пред такива ситуации и чувствах страх. Страхувах се, защото отиваш в междучасието и по-големите деца се опитват да ти вземат парите, или ти се подиграват“, споделя непобеденият ММА боец пред "Charlas Adictivas".

Топурия не остава в Грузия завинаги. Когато е на 15 години, той отново се мести, този път в Испания, където започва сериозно да тренира ММА и прави професионалния си дебют само няколко години по-късно. „Ел Матадор“ вярва, че трудностите, които е преодолял в ранните си години, са били ключов фактор за израстването му като спортист и човек.

„Мисля, че понякога животът ни поднася отклонения от това, което ни е писано. И това са наистина най-забавните моменти за преживяване. Искрено съм благодарен за всичко, което съм изпитал досега. Преживял съм бурни моменти, славни моменти, успешни моменти, възходи и падения, но съм благодарен за всички тях, защото в крайна сметка те са изградили личността, която съм днес. Имаш нужда от тези трудности в живота си, за да развиеш наистина пълния си потенциал. Ако винаги живееш в слънчеви дни, наистина мисля, че не се излагаш на ситуации, които изискват от теб да призовеш истинската си смелост. Тази смелост не е подложена на изпитание. И ако всичко е постлано с рози, в крайна сметка защо да се напрягаш? Така че, когато се сблъскам с труден момент в живота си, с някаква буря, винаги го възприемам като урок, нещо, което ще ме направи много по-добър, и винаги се оказва така“, категоричен е нокаутьорът.

Топурия се завръща в октагона на 14-и юни на събитието UFC Белия дом, където ще защитава титлата си в лека категория срещу временния шампион Джъстин Гейджи в главния двубой на вечерта.

