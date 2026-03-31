Словения надви Черна гора в зрелище с пет гола в Подгорица

Словения победи Черна гора с 3:2 в зрелищна контролна среща, играна в Подгорица. Срещата остави зрителите без дъх. Домакините на два пъти повеждаха, но накрая допуснаха обрат и си тръгнаха с наведени глави.

Черна гора откри резултата в 15-ата минута чрез Милутин Осмаич след отлична комбинация.

Словения обаче изравни в 41-вата минута, благодарение на Жан Випотник, който се възползва от асистенция на Давид Щурм.

Оново Осмаич изведе домакините напред в 44-тата минута, но в 47-ама Щурм възтанови равенството.

Крайното 2:3 оформи Тими Елшник в 55-ата минута.