Олимпийският шампион в триатлона ще бъде пейсмейкър на маратона в Лондон

Олимпийският шампион по триатлон Алекс Ий е потвърден като пейсмейкър за маратона на Лондон на 26 април 2026 г. Той ще има задачата да задава темпото на Емили Кайрес, водещия британски атлет в надпреварата.

С този ход Ий ще върне услугата на Кайрес, който му беше пейсмейкър в продължение на 21 мили по време на маратона във Валенсия миналия декември. Тогава Кайрес помогна на звездата в триатлона да завърши с време 2:06:38 – второто най-бързо време, постигано някога от британски атлет.

“Eмили е страхотен бегач и ми помогна изключително много на маратона във Валенсия миналата година, както по време на подготовката ми преди това, така и като задаваше темпото в самия ден. Надявам се, че мога да му се отплатя за тази помощ, като го подкрепя колкото мога на тазгодишния маратон на Лондон и да изиграя роля в постигането на неговите амбиции“, заяви Ий.

Кайрес, който завърши четвърти на маратона на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., е третият най-бърз британец за всички времена на дистанцията от 26.2 мили с лично най-добро постижение от 2:06:46.