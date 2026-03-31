Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ноа Лайлс гони нов успех на Диамантената лига в Париж

Ноа Лайлс гони нов успех на Диамантената лига в Париж

  • 31 март 2026 | 18:33
  • 233
  • 0
Ноа Лайлс гони нов успех на Диамантената лига в Париж

Американската звезда в спринта Ноа Лайлс ще се завърне на мястото на олимпийския си триумф от 2024 г., за да се състезава в бягането на 100 метра на турнира от Диамантената лига в Париж на 28 юни 2026 г.

Действащият шампион на Диамантената лига Лайлс ще участва за трети път в Meeting de Paris, като ще се надява да продължи впечатляващата си победна серия във френската столица.

Най-запомнящото се негово представяне в Париж беше по време на Олимпийските игри през 2024 г., когато той превъзмогна заболяване, за да грабне златния медал на 100 метра на “Стад дьо Франс“.

“Бил съм в Париж три пъти и имам прекрасни спомени от всяко посещение“, заяви Лайлс. “Атмосферата на “Стад дьо Франс“ преди две години беше просто невероятна. Все още си спомням фурора на публиката по трибуните; беше лудост! Като се има предвид, че съм печелил всеки път, когато съм се състезавал на “Шарлети“, просто обожавам това място. Сигурен съм, че бягането ми ще бъде бързо, много бързо!“

През 2026 г. Лайлс ще преследва рекордна седма титла от Диамантената лига, продължавайки да пренаписва историята на най-престижната верига от еднодневни лекоатлетически турнири.

В момента той е най-успешният атлет в историята на сериите, след като миналата година спечели шестата си титла в кариерата в бягането на 200 метра за мъже.

Още един диамантен трофей през този сезон ще му позволи да изравни общия рекорд, който се държи от Рено Лавийени и Крисчън Тейлър.

Следвай ни:

