  31 март 2026 | 17:53
Себастиан Фетел се впуска в маратона на Лондон с благотворителна цел

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел ще направи своето състезателно завръщане, тъй като ще участва в маратона на Лондон, който ще се проведе на 26 април в британската столица.

С участието си в състезанието Фетел, който се оттегли от Формула 1 в края на 2021 година, ще набира средства за две благотворителни организации. Първата е Brain&Spine Foundation, а другата – Grand Prix Trust.

Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

В Лондонския маратон ще участва и Том Кларксън, който е официалният водещ на пресконференциите на ФИА по време на състезателните уикенди във Формула 1. Спортни звезди като Аарън Рамзи, Силван Жинтоли, Тони Адамс и други също ще се включат в надпреварата.

Снимки: Gettyimages

