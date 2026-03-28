Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

Организаторите на маратона в Лондон проучват възможността събитието да се проведе в рамките на два дни през 2027 г., за да се даде шанс на повече хора да участват.

Рекорден брой от 1 133 813 бегачи са подали заявки за участие в тазгодишното издание, което ще се състои на 26 април. Това представлява увеличение от 36% на годишна база и почти двойно повече кандидати в сравнение с 2024 г.

Миналогодишният маратон в Лондон събра най-много средства в историята на събитието – 87,3 милиона паунда. Освен това беше поставен световен рекорд за брой финиширали в един маратон, след като 56 640 души пресякоха финалната линия въпреки горещото време в столицата.

Говорител на Лондонския маратон заяви: "Лондонският маратон е най-популярният в света и ние непрекъснато търсим иновативни начини да дадем възможност на повече хора да се включат, като същевременно носим положителни ползи за Лондон.“

"Заедно с нашите партньори и заинтересовани страни разглеждаме намерението Лондонският маратон през 2027 г. да се проведе в рамките на два дни“, добави той.

"На този етап не е дадено одобрение. Непосредственият ни фокус е върху провеждането на невероятен Лондонски маратон през 2026 г. в неделя, 26 април, и гарантирането, че всеки участник ще има невероятно изживяване.“

Според публикация в "Гардиън“ еднократното събитие би разширило капацитета на Лондонския маратон до 100 000 участници, като е възможно елитните състезания при мъжете и жените да бъдат разделени през уикенда.

Снимки: Gettyimages