Де Соуса се изправя срещу звездна конкуренция в скока на дължина в Стокхолм

Световната шампионка в зала Агате Де Соуса ще се състезава срещу именити съпернички на турнира от Диамантената лига BAUHAUS-Galan през юни. Португалката ще се изправи срещу конкуренция от световна класа в скока на дължина за жени на състезанието в Стокхолм, част от Диамантената лига през 2026 г., което ще се проведе на 7 юни.

Де Соуса триумфира със златото на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун миналия уикенд, надделявайки над състезателки от ранга на действащата шампионка на Диамантената лига Лариса Япикино.

Сега 25-годишната атлетка ще се надява да спечели първата си победа в Диамантената лига, когато застане на старта на BAUHAUS-Galan през юни.

Де Соуса направи своя дебют в престижната верига именно в Стокхолм през 2022 г. и се завръща четири години по-късно, за да се изправи срещу съпернички, окичени с множество световни титли.

Япикино държи титлата в Диамантената лига от 2024 г., като е натрупала шест победи през последните три сезона в най-елитната еднодневна верига в атлетиката.

Германката Малайка Михамбо, двукратна световна шампионка и носителка на златен и сребърен олимпийски медал, също ще има своите шансове за победа в Стокхолм.

Шведските звезди Мая Оскаг и Кади Сагния също ще се състезават пред родна публика, като Сагния се завръща на Олимпийския стадион в Стокхолм за първи път от 2022 г.

Още от Лека атлетика

Шефът на БФЛА се срещна с треньорските комисии

Шефът на БФЛА се срещна с треньорските комисии

  • 31 март 2026 | 11:37
  • 312
  • 0
Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

  • 30 март 2026 | 16:44
  • 1281
  • 0
Адам Джемили обяви края на кариерата си и разкри единственото състезание, което би гледал отново

Адам Джемили обяви края на кариерата си и разкри единственото състезание, което би гледал отново

  • 30 март 2026 | 15:17
  • 1354
  • 0
Шампионът на Нюйоркския маратон от 2021 г. Алберт Корир е наказан за 5 години заради допинг

Шампионът на Нюйоркския маратон от 2021 г. Алберт Корир е наказан за 5 години заради допинг

  • 30 март 2026 | 15:09
  • 404
  • 0
Мо Фара се мести в Катар въпреки войната в Близкия изток

Мо Фара се мести в Катар въпреки войната в Близкия изток

  • 30 март 2026 | 11:53
  • 1848
  • 0
Джорджия Хънтър Бел: Пътят от корпоративния свят до световния връх в атлетиката

Джорджия Хънтър Бел: Пътят от корпоративния свят до световния връх в атлетиката

  • 30 март 2026 | 10:48
  • 6580
  • 0
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 133325
  • 236
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 2620
  • 7
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 12760
  • 13
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 32715
  • 56
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 13001
  • 6
България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

  • 31 март 2026 | 17:46
  • 5281
  • 6