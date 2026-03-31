Де Соуса се изправя срещу звездна конкуренция в скока на дължина в Стокхолм

Световната шампионка в зала Агате Де Соуса ще се състезава срещу именити съпернички на турнира от Диамантената лига BAUHAUS-Galan през юни. Португалката ще се изправи срещу конкуренция от световна класа в скока на дължина за жени на състезанието в Стокхолм, част от Диамантената лига през 2026 г., което ще се проведе на 7 юни.

Де Соуса триумфира със златото на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун миналия уикенд, надделявайки над състезателки от ранга на действащата шампионка на Диамантената лига Лариса Япикино.

Сега 25-годишната атлетка ще се надява да спечели първата си победа в Диамантената лига, когато застане на старта на BAUHAUS-Galan през юни.

Де Соуса направи своя дебют в престижната верига именно в Стокхолм през 2022 г. и се завръща четири години по-късно, за да се изправи срещу съпернички, окичени с множество световни титли.

Япикино държи титлата в Диамантената лига от 2024 г., като е натрупала шест победи през последните три сезона в най-елитната еднодневна верига в атлетиката.

Германката Малайка Михамбо, двукратна световна шампионка и носителка на златен и сребърен олимпийски медал, също ще има своите шансове за победа в Стокхолм.

Шведските звезди Мая Оскаг и Кади Сагния също ще се състезават пред родна публика, като Сагния се завръща на Олимпийския стадион в Стокхолм за първи път от 2022 г.

