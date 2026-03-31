Най-младият световен шампион в атлетиката ще направи дебют в Диамантената лига

Само седмици след като стана най-младият световен шампион в историята на леката атлетика, американският вундеркинд в средните дистанции Купър Луткенхаус ще направи своя дебют на сцената на Диамантената лига по време на турнира BAUHAUS-Galan в Стокхолм на 7 юни.

През юни той ще достигне още един важен етап в кариерата си на световната сцена, когато застане на старт в бягането на 800 метра за мъже на състезанието в Стокхолм.

“През последните години съм гледал няколко състезания от BAUHAUS-Galan онлайн. Имената, които са се състезавали там, са сред най-великите за всички времена. В Швеция наистина обичат атлетиката и с нетърпение очаквам да го изпитам. Това е сбъдната мечта за мен“, заяви Луткенхаус.

“Ще дам всичко от себе си на стадиона в Стокхолм. Ще бъде много забавно“, добавя Луткенхаус.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages