Пускат първите билети за Олимпиадата в Лос Анджелис 2028 на 9 април

Първите билети за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година ще бъдат пуснати в продажба на 9 април, съобщава агенция Ройтерс.

Предварителните продажби за жителите в отговарящи на условията райони на Лос Анджелис и Оклахома Сити ще започнат на 2 април, а избрани купувачи ще получат известия по имейл от 31 март до 4 април, заявиха организаторите на Игрите.

На 7 април организационният комитет ще извести останалите регистрирани за пропуски дали са били избрани за първия кръг от генералните продажби.

Билетната програма за Олимпийските игри в Лос Анджелис ще включва 1 милион пропуска по 28 долара, което е и най-ниската обявена цена. Около 5% от олимпийските билети ще струват над 1000 долара, докато поне 75%, включително за някои финали, ще са под 400 долара, а близо 50% ще са с цена под 200 долара.

Още от Други спортове

Държавното по нокаут спринт предложи зрелищни и оспорвани битки

Държавното по нокаут спринт предложи зрелищни и оспорвани битки

  • 31 март 2026 | 12:13
  • 629
  • 0
Лас Вегас ще домакинства на Супербоул през 2029 година

Лас Вегас ще домакинства на Супербоул през 2029 година

  • 31 март 2026 | 10:15
  • 488
  • 0
Националните по бадминтон се готвят за Световното с играчи от Япония, Азербайджан и Украйна

Националните по бадминтон се готвят за Световното с играчи от Япония, Азербайджан и Украйна

  • 30 март 2026 | 20:55
  • 981
  • 1
Как бе създаден Българският олимпийски комитет преди 103 години?

Как бе създаден Българският олимпийски комитет преди 103 години?

  • 30 март 2026 | 18:04
  • 1181
  • 0
Министерството не подкрепя политики, насочени към преминаване на Тотото в частни ръце

Министерството не подкрепя политики, насочени към преминаване на Тотото в частни ръце

  • 30 март 2026 | 17:36
  • 1233
  • 0
Машина! Най-силният българин постави нов европейски рекорд по мъртва тяга

Машина! Най-силният българин постави нов европейски рекорд по мъртва тяга

  • 30 март 2026 | 16:28
  • 12248
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 133303
  • 236
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 2598
  • 7
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 12751
  • 13
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 32707
  • 56
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 12999
  • 6
България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

  • 31 март 2026 | 17:46
  • 5273
  • 6