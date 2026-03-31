Олимпийски и световен шампион по хандбал почина на 51

На 51-годишна възраст почина бившият световен и олимпийски шампион по хандбал с тима на Русия Едуард Кокшаров.

Новината бе съобщена от белоруския клуб Мешков Брест, чийто старши треньор бе Кокшаров от 2023 година насам.

"Ще го запомним като човек, който остави трайна следа в нашия отбор и в сърцата на всички, които го познаваха. Това е непоправима загуба за цялото хандбално семейство и голям шок за световната хандбална общност", заявиха от Мешков.

В период на състезателната си кариера Кокшаров завоюва олимпийска титла с тима на Русия в Сидни през 2000 година и бронзово отличие в Атина четири години по-късно. Той има и злато от световното първенство в Япония през 1997 година, както и сребро от Египет 1999. На европейски първенства той спечели сребро в Хърватия през 2000 година.

Основната част от неговата състезателна кариера премина в словенския Целе, с който спечели Шампионската лига през 2004 година и стана осем пъти шампион на страната. Освен това той е играл и за руските СКИФ Краснодар и Чеховски Медведи. След края на състезателната си кариера Кокшаров бе треньор, като е водил СКИФ Краснодар, националния отбор на Русия, женския, а след това и мъжкия тим на Вардар Скопие, руския Ростов, както и Мешков.