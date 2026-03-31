  3. Олимпийски и световен шампион по хандбал почина на 51

Олимпийски и световен шампион по хандбал почина на 51

  • 31 март 2026 | 15:31
Олимпийски и световен шампион по хандбал почина на 51

На 51-годишна възраст почина бившият световен и олимпийски шампион по хандбал с тима на Русия Едуард Кокшаров.

Новината бе съобщена от белоруския клуб Мешков Брест, чийто старши треньор бе Кокшаров от 2023 година насам.

"Ще го запомним като човек, който остави трайна следа в нашия отбор и в сърцата на всички, които го познаваха. Това е непоправима загуба за цялото хандбално семейство и голям шок за световната хандбална общност", заявиха от Мешков.

В период на състезателната си кариера Кокшаров завоюва олимпийска титла с тима на Русия в Сидни през 2000 година и бронзово отличие в Атина четири години по-късно. Той има и злато от световното първенство в Япония през 1997 година, както и сребро от Египет 1999. На европейски първенства той спечели сребро в Хърватия през 2000 година.

Основната част от неговата състезателна кариера премина в словенския Целе, с който спечели Шампионската лига през 2004 година и стана осем пъти шампион на страната. Освен това той е играл и за руските СКИФ Краснодар и Чеховски Медведи. След края на състезателната си кариера Кокшаров бе треньор, като е водил СКИФ Краснодар, националния отбор на Русия, женския, а след това и мъжкия тим на Вардар Скопие, руския Ростов, както и Мешков.

Държавното по нокаут спринт предложи зрелищни и оспорвани битки

Държавното по нокаут спринт предложи зрелищни и оспорвани битки

Лас Вегас ще домакинства на Супербоул през 2029 година

Националните по бадминтон се готвят за Световното с играчи от Япония, Азербайджан и Украйна

Как бе създаден Българският олимпийски комитет преди 103 години?

Министерството не подкрепя политики, насочени към преминаване на Тотото в частни ръце

Машина! Най-силният българин постави нов европейски рекорд по мъртва тяга

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

На живо: България U19 0:0 Испания U19, конрол върху играта от "Ла Роха"

