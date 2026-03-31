Ясен е съставът на БФБ отбора за плейофите

Плейофите в женското първенство стартират на 3 април (петък) с двубоя Монтана 2003 - БФБ Отбор. Срещата ще се играе в зала “Младост”, в Монтана, от 17:30 ч.

Ясен и съставът на БФБ отбора, който ще играе в елиминациите: Алекса Петрова, Катрин Коева, Кристин Николова, Габриела Коцева, Фатме Кючукова, Виктория Зелкова, Валерия Стойчева, Христина Маргаритова, Рая Брайкова, Кристина Тодорова, Дария Райкова, Никол Борисова

БФБ отборът ще играе срещу Монтана 2003 в първия полуфинал, докато вдругата двойка Берое Стара Загора ще спори с Рилски спортист.



Селекцията на Лилия Георгиева ще излезе срещу носителя на трофея вАдриатическата лига на 4 април (събота) от 15:00 ч., отново в Монтана. При нужда от трети двубой, то той ще бъде на 5 април (неделя).

БФБ отборът вече дебютира в турнира efbet Купа на България. Част от него са и баскетболистките, които донесоха на България място в Дивизия А при 16-годишните през лятото на 2025 г. в Истанбул.

