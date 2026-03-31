Джесика Хъл се присъединява към звездната селекция в Сямън

Австралийската световна рекордьорка Джесика Хъл е поредната голяма звезда, която потвърди участие в третия кръг от сезона на Диамантената лига в Сямън, Китай. Хъл ще се нареди до атлети от ранга на Карстен Вархолм, Кордел Тинч и Матия Фурлани в звездната селекция за турнира в Сямън, който ще се проведе на 23 май.

Австралийската звезда, която подобри световния рекорд на 2000 метра за жени на Диамантената лига в Монако през 2024 г., ще направи своя дебют в Сямън в дисциплината 1500 метра.

Понастоящем Хъл е номер едно в световната ранглиста на 1500 метра, след като през последните години се утвърди като една от най-добрите бегачки на средни разстояния в своето поколение.

През 2024 г. тя спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Париж, само седмици след като постави световния си рекорд в Монако.

Последва също толкова впечатляваща 2025 г., в която тя завърши в топ три във всичките си четири участия в Диамантената лига през миналия сезон, преди да спечели бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Снимки: Gettyimages