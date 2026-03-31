Ноа Лайлс се завръща в Токио

Световният и олимпийски шампион Ноа Лайлс ще се завърне в японската столица, за да участва в Seiko Golden Grand Prix на 17 май. Надпреварата е част от златния континентален тур на Световната атлетика (World Athletics Continental Tour Gold).

Американският спринтьор пази добри спомени от състезанията в Токио. Именно там той спечели първия си олимпийски медал през 2021 г., а миналата година завоюва четвъртата си поредна световна титла на 200 метра и трета в щафетата 4х100 метра.

При завръщането си на Националния стадион в Токио през май 28-годишният атлет ще се състезава в дисциплината 100 метра, в която спечели олимпийско злато през 2024 г. Неговото участие е потвърдено наред със силна група от водещи японски спортисти в различни дисциплини.

Олимпийската шампионка в хвърлянето на копие Харука Китагучи оглавява домакинския състав. Към нея се присъединяват финалистите от световни първенства Рашид Муратаке и Юки Джоузеф Накаджима. През миналата година Муратаке постави национален рекорд на Япония на 110 метра с препятствия с време 12.92 секунди, докато Накаджима счупи рекорда на страната на 400 метра с 44.44.

Силата на Япония в скоковете също ще бъде демонстрирана. Финалистът от световни първенства Риоичи Акамацу ще участва в скока на височина заедно с Томохиро Шино, а Юки Хашиока ще се състезава в скока на дължина.

Многократната национална рекордьорка Нозоми Танака ще се включи в бягането на 3000 метра. В мъжкия спринт на 100 метра се очаква да стартират Йошихиде Кирю, Хироки Янагита, Юхи Мори и изгряващият талант Сорато Шимизу, който миналата година постави най-добро световно постижение за юноши под 18 години с време 10.00 секунди.

Снимки: Gettyimages