  3. Ноа Лайлс се завръща в Токио

Ноа Лайлс се завръща в Токио

  • 31 март 2026 | 13:23
Ноа Лайлс се завръща в Токио

Световният и олимпийски шампион Ноа Лайлс ще се завърне в японската столица, за да участва в Seiko Golden Grand Prix на 17 май. Надпреварата е част от златния континентален тур на Световната атлетика (World Athletics Continental Tour Gold).

Американският спринтьор пази добри спомени от състезанията в Токио. Именно там той спечели първия си олимпийски медал през 2021 г., а миналата година завоюва четвъртата си поредна световна титла на 200 метра и трета в щафетата 4х100 метра.

При завръщането си на Националния стадион в Токио през май 28-годишният атлет ще се състезава в дисциплината 100 метра, в която спечели олимпийско злато през 2024 г. Неговото участие е потвърдено наред със силна група от водещи японски спортисти в различни дисциплини.

Олимпийската шампионка в хвърлянето на копие Харука Китагучи оглавява домакинския състав. Към нея се присъединяват финалистите от световни първенства Рашид Муратаке и Юки Джоузеф Накаджима. През миналата година Муратаке постави национален рекорд на Япония на 110 метра с препятствия с време 12.92 секунди, докато Накаджима счупи рекорда на страната на 400 метра с 44.44.

Силата на Япония в скоковете също ще бъде демонстрирана. Финалистът от световни първенства Риоичи Акамацу ще участва в скока на височина заедно с Томохиро Шино, а Юки Хашиока ще се състезава в скока на дължина.

Многократната национална рекордьорка Нозоми Танака ще се включи в бягането на 3000 метра. В мъжкия спринт на 100 метра се очаква да стартират Йошихиде Кирю, Хироки Янагита, Юхи Мори и изгряващият талант Сорато Шимизу, който миналата година постави най-добро световно постижение за юноши под 18 години с време 10.00 секунди.

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Шефът на БФЛА се срещна с треньорските комисии

Шефът на БФЛА се срещна с треньорските комисии

  • 31 март 2026 | 11:37
  • 277
  • 0
Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

Спряха състезателните права на френска атлетка заради нарушаване на антидопинговите правила

  • 30 март 2026 | 16:44
  • 1269
  • 0
Адам Джемили обяви края на кариерата си и разкри единственото състезание, което би гледал отново

Адам Джемили обяви края на кариерата си и разкри единственото състезание, което би гледал отново

  • 30 март 2026 | 15:17
  • 1339
  • 0
Шампионът на Нюйоркския маратон от 2021 г. Алберт Корир е наказан за 5 години заради допинг

Шампионът на Нюйоркския маратон от 2021 г. Алберт Корир е наказан за 5 години заради допинг

  • 30 март 2026 | 15:09
  • 395
  • 0
Мо Фара се мести в Катар въпреки войната в Близкия изток

Мо Фара се мести в Катар въпреки войната в Близкия изток

  • 30 март 2026 | 11:53
  • 1837
  • 0
Джорджия Хънтър Бел: Пътят от корпоративния свят до световния връх в атлетиката

Джорджия Хънтър Бел: Пътят от корпоративния свят до световния връх в атлетиката

  • 30 март 2026 | 10:48
  • 6525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 110239
  • 175
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 20996
  • 13
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 5740
  • 6
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 25828
  • 34
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 3980
  • 3
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 9822
  • 10