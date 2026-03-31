Държавното по нокаут спринт предложи зрелищни и оспорвани битки

Изминалото Държавно първенство по нокаут спринт отново доказа, че тази дисциплина е една от най-зрелищните в ориентирането – бърза, динамична и изпълнена с обрати до последните метри.

Състезанието се проведе в рамките на един наситен ден, включващ оспорвани квалификации, след които напред продължиха най-добрите 18 състезатели. Впоследствие битката се пренесе в полуфиналите, а до финал достигнаха най-бързите 6 във всяка категория.

Шампион при мъжете стана Стефан Йорданов (Вариант 5 – Търговище), среброто извоюва Валентин Шишков (Браун тим – Велико Търново), а бронзът стана притежание на Марко Пелов (Валди – София).

При жените най-добра бе Лилиана Гоцева (Бегун – Варна), втора завърши Рая Асенова (Истрос – Русе), а трета е Валерия Димитрова (Браун тим – Велико Търново).

Квалификацията бе и първи контролен старт за националните отбори, като убедителни победи записаха Стефан Йорданов и Андрея Дяксова (Карлък – Смолян).

Състезанието предложи технични маршрути, съобразени с най-новите тенденции в нокаут спринта, дело на Апостол Атанасов. Организатор на проявата бе „Трапезица 1954 – Велико Търново“.