Шефът на БФЛА се срещна с треньорските комисии

  • 31 март 2026 | 11:37
Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов се срещна с представители на треньорските комисии на федерацията.

На сбирката в "Парк хотел Витоша" Павлов обсъди актуалните задачи с председателите на комисиите "Спринт и препятствия" – Валя Демирева, "Скокове" – Димитър Карамфилов, "Хвърляния и многобой" – Андриан Андреев и Любомира Бръмбарова, "Атлетика извън стадион" – Костадин Кисьов, както и водещи треньори и деятели.

Президентът обяви, че националният рекордьор на 60 метра с препятствия и 110 метра с препятствия Живко Виденов започва работа в БФЛА като координатор и връзка на комисиите с Управителния съвет на федерацията.

По време на срещата бе обсъдена работата на комисиите след сформирането им през ноември 2025 година, оптимизиране на начина на определяне на отборите по дисциплини за тренировъчните лагери, както и възможностите за насърчаване на младите атлети. Дискутирани бяха и още актуални теми, възникнали след края на сезона в зала. Целта на президента е срещите на комисиите да бъдат по-чести, за да се решават бързо и ефективно задачите от спортно-техническо естество.

По време на заседанието Георги Павлов съобщи, че БФЛА вече ще има по-модерни офиси, които ще се помещават в "Парк хотел Витоша".

