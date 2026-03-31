Важна победа за Хоукс срещу “осакатения” Бостън

Атланта Хоукс записа 13-ата поредна домакинска победа, след като надделя със 112:102 над втория в Източната конференция Бостън Селтикс, който беше в доста орязан състав. „Келтите“ излязоха на паркета без Тейтъм, Кета и Вучевич и въпреки упоритата съпротива преклониха глави през най-горещия” отбор в Лигата след паузата за “Мача на звездите”

"Ястребите”контролираха мача от самото начало и стигнаха до успеха с много добра отборна игра, подобрявайки баланса си до 43-33. Така те си осигуриха предимство за директно класиране за плейофите.

Kuminga slicing to the rim like a hot knife through butter pic.twitter.com/Hc4x3uV8Fw — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 31, 2026

Шестима играчи от отбора победител завършиха с двуцифрен актив, включително и всеки от петимата титуляри. Ониека Оконгву и Джейлън Джонсън направиха "дабъл-дабъли" от 20 точки и 10 борби за Оконгву и 20 точки и 12 борби за Джонсън, а още 18 точки прибави Дайсън Даниелс.

За тима на Бостън Джейлън Браун остана много близо до "трипъл-дабъл", като записа 29 точки, 10 борби и 9 асистенции, а Лука Гарза прибави още 20 точки.