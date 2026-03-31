60-а победа на Оклахома Сити през сезона в НБА

Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър победи със 114:110 след продължение лидера на Изток Детройт Пистънс в най-интригуващия и най-очакван мач от тази нощ в НБА. За шампионите това бе 60-а поредна победа, като за пръв път в клубната история "гръмотевиците" достигат тази кота в два последователни сезона.

С най-голям принос за успеха бе гардът Шей Гилджъс-Алекзандър. Носителят на приза за "Най-полезен играч" отбеляза 47 точки и премина границата от 20 за 136-и пореден път, което е рекорд в историята на НБА.

Оклахома водеше с 15 точки през първото полувреме на срещата, но гостите от Детройт затегнаха играта си в защита и в средата на четвъртата част успяха да поведат със 7 точки. Тогава с отговорността да върне тима си в мача се нагърби Гилджъс-Алекзандър, който вкара 13 точки само в заключителния период на редовното време. В продължението той добави още 8 точки от общо 13-те, които вкараха домакините.

За победителите Ейджей Мичел добави 14 точки, а с 13 остана Чет Холмгрен.

За тима на Детройт, който игра без четирима от титулярната си стартова петица, с 21 точки и 10 борби приключи Пол Рийд, а Джавонте Грийн реализира 19 точки. "Буталата" можеха и да спечелят мача в редовното време, но опитът за три точки на Данис Дженкинс в последната секунда бе неточен.