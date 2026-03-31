60-а победа на Оклахома Сити през сезона в НБА

  31 март 2026 | 10:39
Лидерът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър победи със 114:110 след продължение лидера на Изток Детройт Пистънс в най-интригуващия и най-очакван мач от тази нощ в НБА. За шампионите това бе 60-а поредна победа, като за пръв път в клубната история "гръмотевиците" достигат тази кота в два последователни сезона.

С най-голям принос за успеха бе гардът Шей Гилджъс-Алекзандър. Носителят на приза за "Най-полезен играч" отбеляза 47 точки и премина границата от 20 за 136-и пореден път, което е рекорд в историята на НБА.

Оклахома водеше с 15 точки през първото полувреме на срещата, но гостите от Детройт затегнаха играта си в защита и в средата на четвъртата част успяха да поведат със 7 точки. Тогава с отговорността да върне тима си в мача се нагърби Гилджъс-Алекзандър, който вкара 13 точки само в заключителния период на редовното време. В продължението той добави още 8 точки от общо 13-те, които вкараха домакините.

За победителите Ейджей Мичел добави 14 точки, а с 13 остана Чет Холмгрен.

За тима на Детройт, който игра без четирима от титулярната си стартова петица, с 21 точки и 10 борби приключи Пол Рийд, а Джавонте Грийн реализира 19 точки. "Буталата" можеха и да спечелят мача в редовното време, но опитът за три точки на Данис Дженкинс в последната секунда бе неточен.

Още от Баскетбол

Шоуто на Митко Димитров и Ники Грозев след победата на Балкан в София

Шоуто на Митко Димитров и Ники Грозев след победата на Балкан в София

  • 30 март 2026 | 22:28
  • 3090
  • 2
Балкан се разправи с Левски, две продължения решиха страхотна битка в Пловдив

Балкан се разправи с Левски, две продължения решиха страхотна битка в Пловдив

  • 30 март 2026 | 21:44
  • 10004
  • 0
Везенков и Олимпиакос нанесоха нов удар на големия си съперник

Везенков и Олимпиакос нанесоха нов удар на големия си съперник

  • 30 март 2026 | 21:01
  • 12265
  • 1
Шестото издание на турнира "Красимира Гогова" се проведе в София

Шестото издание на турнира "Красимира Гогова" се проведе в София

  • 30 март 2026 | 19:40
  • 425
  • 0
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 18740
  • 37
Истинска "Мартенска лудост"! Невероятна тройка в последната секунда реши колежанско дерби

Истинска "Мартенска лудост"! Невероятна тройка в последната секунда реши колежанско дерби

  • 30 март 2026 | 15:24
  • 2115
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 19432
  • 7
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 6884
  • 12
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 159
  • 0
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 7012
  • 9
България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

  • 31 март 2026 | 10:05
  • 1643
  • 1
Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

Лудост за билети преди мача Апоел - Панатинайкос

  • 31 март 2026 | 11:11
  • 812
  • 0