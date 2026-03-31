  31 март 2026 | 10:15
  • 252
  • 0
Лас Вегас ще домакинства на Супербоул през 2029 година

Лас Вегас получи правото да организира през 2029 година Супербоул LXIII, съобщи Националната футболна лига.

Най-гледаното спортно събитие в САЩ ще се проведе за втори път в "Града на греха", след като през 2024 година Канзас Сити Чийфс спечели титлата с победа над Сан Франциско 49ърс в Супербоул LVIII.

"Развълнувани сме, че Супербоул ще се завърне в Лас Вегас и ще предостави на феновете още едно невероятно преживяване в една от най-добрите дестинации в Америка за спорт и развлечение", каза комисарят на НФЛ Роджър Гудел.

През 2027 година срещата за титлата в НФЛ ще се играе в Лос Анджелис, а през 2028 година Атланта ще бъде домакин на Супербоул.

