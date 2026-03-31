Александра Фейгин: Имах натоварен сезон с много напрежение

  • 31 март 2026 | 09:06
Александра Фейгин: Имах натоварен сезон с много напрежение

Фигуристката Александра Фейгин е доволна от представянето си на Световното първенство в Прага. В чешката столица тя се нареди 23-та, а пред БНТ отличи изпълнението си в кратката програма.

„Изключително съм доволна от моето представяне, най-накрая да изиграя чиста, кратка програма за този сезон. Тъй като не можах нито веднъж, имах доста проблеми, така че мисля, че добре завърших сезона. Щастлива съм“, коментира Фейгин.

Фейгин в топ 30 при жените в Прага
Фейгин в топ 30 при жените в Прага

Тя говори и промените, които е нанесла в програмата си.

„Промених изцяло програмата, смених музиката, върнах си една от любимите ми програми – „Списъка на Шиндлер“. И мисля, че точно това ми помогна, че просто си върнах нещо любимо, което ми даде мотивация и силите за положителна енергия. И наистина, с голяма лекота си изиграх кратката програма“, добави спортистката.

Фейгин призна и за напрежение преди изпълнението във волната програма.

„Разбира се, че исках перфектно изиграване, няма как. Но, да, допуснах неточности. Смятам, че от притеснение всичко дойде, и като преди волната имах доста напрежение, което не очаквах. Но, все пак, преборих напрежението и смятам, че добре се справих. Колкото и състезания да съм имала, винаги си има напрежение, защото много ми пука и това е целият ми живот. Естествено, че искам да представя най-доброто си изиграване. И може би просто се напрегнах, защото играх една от последните, бях пети номер в групата, и съответно доста дълго се чака, 40 минути. И постоянно като го мислиш, то става по-зле и по-зле“, каза състезателката.

Тя призна, че трудно е приела резултата от представянето си на Олимпийските игри в Милано/Кортина и че е преминала през период, в който ѝ е липсвала мотивация. „Не винаги нещата се случват както ги искаме“, заяви Фейгин.

Тя направи и кратка равносметка на сезона.

„Ако трябва да тегля чертата, едно чисто изиграване от кратка програма не е добре за сезона, но смятам, че имах много натоварен сезон - европейско първенство, Олимпийски игри, световно първенство. Това не е никак малко напрежение и процеса, през който преминаваш е много труден, защото имаш постоянно падения, чисто емоционално. Доволна съм, че наистина завърших много добре сезона“, сподели Фейгин.

В заключение тя каза, че по всяка вероятност през новия сезон ще работи с друг хореограф, след като пътищата и с Беноа Ришо се разделят.

„Така мисля, не знам, още не сме го обсъждали изцяло, но предполагам, че ще пробваме нещо друго. Просто комуникацията е много трудна, нещо явно не се свързахме достатъчно добре“, завърши Фейгин.

