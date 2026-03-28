Фейгин в топ 30 при жените в Прага

  • 28 март 2026 | 00:57
  • 156
  • 1
Александра Фейгин завърши на 23-о място при жените на Световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага.

23-годишната българка, която беше 20-а след кратката програма, допусна грешки във волната и леко отстъпи позиции. Най-сериозната й грешка беше падане след двоен флип. Тя беше оценена с 97.31 точки (49.88 за технически елементи, 48.43 за компоненти на програмата, 1.0 наказание) и има сбор от 155.36.

"Днес официално приключих сезона с волната ми програма на Световното първенство тук, в Прага. Доволна съм от състезанието, чиста кратка програма, с което си спечелих финала. Преди волната програма се притеснявах, тъй като не исках да допускам грешки, но допуснах една фатална, където паднах и вместо троен ритбергер направих двоен. Но бих казала, че съм доволна, защото очаквах, че по-зле ще я изиграя. Сезонът беше доста тежък за мен, нямах сполучливи изигравания, за съжаление, но това е спортът. Няма как всеки сезон да съм перфектна. Надявам се следващия сезон да покажа по-стабилни програми. Силно се надявам лятото като започна подготовка да разучавам по-сложни комбинации, по-сложни скокове, стига естествено здравето и физическата форма да го позволява", каза българката пред фейсбук страницата на БФ Кънки.

Фейгин завършва с три най-добри лични постижения за сезона. Общият й сбор е 155.36 точки, което е с над 20 точки повече от най-добрия й резултат от есента на 2025-а насам. Оценките й за кратката и за волната програма също са най-високите за този сезон, който се оказа неочаквано сложен за Фейгин. Именно това наложи да се прибегне до смелия, но рискован ход кратката й програма да бъде сменена две седмици преди световното в Прага. Предизвикателството обаче бе успешно преодоляно и Саша за първи път през сезона се класира на финал в голямо състезание.

Японката Каори Сакамото спечели четвърта световна титла в последното състезание в кариерата ѝ. Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец и световна вицешампионка беше перфектна в своята волна програма и записа рекордна оценка от 158.97 точки и сбор от 238.28.

25-годишната Сакамото, която планира да се занимава с треньорска кариера, се разплака, когато музиката спря. Носителката на бронзов медал от преди 12 месеца Моне Чиба (Япония) този път взе сребро с 228.47 точки, а трета е Нина Пинцароне (Белгия) с 215.20. Шампионката на САЩ Амбър Глен отново се провали. Тя беше трета след кратката програма, а във волната започна с отличен троен аксел, но след това допусна доста грешки в останалите скокове и остана едва шеста с 203.12 точки. Третата от Олимпиадата в Италия Ами Накаи (Япония) се нареди девета, а европейската шампионка Нина Петрокина (Естония) е седма.

В днешния 28-и март (събота) Световното първенство продължава с волната програма при мъжете и при танцовите двойки.

Още от Зимни спортове

  • 27 март 2026 | 19:19
  • 636
  • 0
  • 27 март 2026 | 17:28
  • 677
  • 0
  • 27 март 2026 | 13:57
  • 4479
  • 3
  • 27 март 2026 | 12:59
  • 4520
  • 0
  • 27 март 2026 | 10:56
  • 1879
  • 2
  • 27 март 2026 | 09:20
  • 509
  • 0
Виж всички

  • 27 март 2026 | 21:55
  • 23990
  • 30
  • 27 март 2026 | 17:48
  • 50335
  • 150
  • 27 март 2026 | 12:30
  • 189871
  • 386
  • 27 март 2026 | 23:52
  • 8779
  • 5
  • 27 март 2026 | 23:38
  • 9224
  • 60
  • 27 март 2026 | 22:52
  • 6354
  • 6