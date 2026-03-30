Кипър и Молдова си спретнаха шоу с пет гола

Отборите на Кипър и Молдова си спретнаха голово шоу в контролата помежду си, играна на стадион "GSP" в Никозия. Срещата завърши с общо пет гола в двете врати, като домакините спечелиха с 3:2. Титуляр за домакините бе нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, но той не успя да се разпише и бе заменен в 96-ата минута.

Кипър поведе с класическото 3:0 през първото полувреме с голове на Григорис Кастанос в 6-ата и Хараламбос Хараламбус в 30-ата и 44-тата минута.

През втората част обаче Молдова се окопити и успя да върне две попадения. Първо Петру Попеску се разписа в 55-ата минута, а след това това стори и Виктор Стина в 88-ата минута.

Това бе последна проверка и за двата тима през март, като следващите им мачове са след няколко месеца пауза.